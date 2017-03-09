В РПЦ предложили привлечь группу «Ленинград» к популяризации культуры 9.03.2017, 22:20

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Глава патриаршего совета по культуре епископ Тихон Шевкунов хочет заставить панк-группу петь песни на стихи Пушкина и Лермонтова.

Об этом сообщает «Эхо Москвы».

Необходимо, чтобы современные музыканты, такие как Сергей Шнуров и Тимати, спели песни на стихи Пушкина, Лермонтова и других классиков, — считает глава патриаршего совета по культуре епископ Тихон Шевкунов.

Ранее российский министр культуры Владимир Мединский сообщил о планах его ведомства привлечь для популяризации образования и культуры известных российских блогеров.