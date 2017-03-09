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Калачев отметился голевым пасом в матче с «Манчестер Юнайтед»

  • 9.03.2017, 22:59
Тимофей Калачев

Кроме этого, белорус вступил в конфликт с Жозе Моуринью.

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1).

Белорусский полузащитник ростовчан Тимофей Калачев отметился голевой передачей.

Также хавбек «Ростова» вступил в словесную перепалку с главным тренером англичан Жозе Моуринью.

Полузащитник предъявлял претензии по игре защитника Дэйли Блинда. За своего подопечного вступился Моуринью, призвав белоруса сосредоточиться на игре, после чего Калачев обменялся колкостями с португальским специалистом.

За свое поведение Калачев получил желтую карточку от арбитра.


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