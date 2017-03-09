Калачев отметился голевым пасом в матче с «Манчестер Юнайтед»
- 9.03.2017, 22:59
Кроме этого, белорус вступил в конфликт с Жозе Моуринью.
В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1).
Белорусский полузащитник ростовчан Тимофей Калачев отметился голевой передачей.
Также хавбек «Ростова» вступил в словесную перепалку с главным тренером англичан Жозе Моуринью.
Калачев – самый дерзкий футболист 👍 pic.twitter.com/9p1DwR7PnO— Sports.ru (@sportsru) 9 March 2017
Полузащитник предъявлял претензии по игре защитника Дэйли Блинда. За своего подопечного вступился Моуринью, призвав белоруса сосредоточиться на игре, после чего Калачев обменялся колкостями с португальским специалистом.
За свое поведение Калачев получил желтую карточку от арбитра.