Калачев отметился голевым пасом в матче с «Манчестер Юнайтед» 9.03.2017, 22:59

Тимофей Калачев

Кроме этого, белорус вступил в конфликт с Жозе Моуринью.

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1).

Белорусский полузащитник ростовчан Тимофей Калачев отметился голевой передачей.

Также хавбек «Ростова» вступил в словесную перепалку с главным тренером англичан Жозе Моуринью.

Калачев – самый дерзкий футболист 👍 pic.twitter.com/9p1DwR7PnO — Sports.ru (@sportsru) 9 March 2017

Полузащитник предъявлял претензии по игре защитника Дэйли Блинда. За своего подопечного вступился Моуринью, призвав белоруса сосредоточиться на игре, после чего Калачев обменялся колкостями с португальским специалистом.

За свое поведение Калачев получил желтую карточку от арбитра.