Почему Трамп выбрал «жесткого» кандидата в послы в России 9.03.2017, 23:18

Джон Хантсман

Фото: AP Photo/Charles Dharapak

Хантсман — глава Атлантического совета, где нормой стала жесткая критика РФ.

Претендовавший в 2012 году на пост президента США республиканец Джон Хантсман согласился стать новым американским послом в России, сообщили NBC News, агентство АР и телекомпания CNN со ссылкой на источники в Белом доме. Информацию о согласии Хантсмана подтвердил и знакомый с ним источник РБК.

Официальных заявлений от администрации президента США Дональда Трампа и Хантсмана пока не последовало.

Хантсман в настоящее время возглавляет экспертно-аналитический центр Atlantic Council. У него есть опыт дипломатической работы: в 1992 году президент Джордж Буш-старший назначил Хантсмана послом в Сингапуре. По данным Национальной ассоциации губернаторов, 32-летний Хантсман тогда стал самым молодым американским послом за последние сто лет. В 2004 году с результатом 58% Хантсман был избран губернатором Юты, в 2008 году переизбран. Однако с поста губернатора он ушел в 2009 году и занял пост посла в Китае. В 2012 году Хантсман был одним из претендентов на выдвижение в кандидаты в президенты от республиканской партии, но снял свою кандидатуру в пользу своего дальнего родственника Митта Ромни.

Ранее фаворитом на пост преемника нынешнего посла Джона Теффта американские СМИ называли Томаса Грэма. Он был советником экс-президента США Джорджа Буша-младшего по вопросам политики в отношении России. Сейчас Грэм занимает пост управляющего директора в консалтинговой фирме Kissinger Associates бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера.

Удобный кандидат

Представитель посольства США в России заявил ТАСС, что не располагает официальной информацией о возможном назначении Джона Хантсмана новым главой диппредставительства.

«Кандидатура посла США в Москве говорит о многом. Хантсман — глава Атлантического совета, где нормой стала жесткая критика России. Точно не голубь», — охарактеризовал кандидата сенатор Алексей Пушков в своем Twitter. По мнению Пушкова, Трамп в основном окружает себя людьми, которые не хотят улучшения отношений с Россией, как и расширения сотрудничества против «Исламского государства», что затрудняет поиск точек соприкосновения.

«Мы будем приветствовать любого главу посольства США в Москве, который будет убежденным сторонником идеи налаживания диалога между двумя странами. Считаем, что в этом главная задача работы любого посла в любой стране», — прокомментировал возможность назначения Хантсмана пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ситуация вокруг назначения Хантсмана не означает, что Трамп поддался антироссийским настроениям, пояснил РБК директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин. «У Хантсмана как бывшего губернатора и бывшего претендента на пост президента есть более прочные позиции и более высокий рейтинг в глазах Трампа и его администрации, нежели у того же Тома Грэма», — добавил он. Сейчас Грэм работает у Киссинджера, но имеет, по выражению Тренина, «дипломатическо-бюрократическо-академический» бэкграунд, и в определенный момент его действительно рекомендовали на должность посла в России. «И все же Хантсман ближе по духу администрации Трампа, которая во многом состоит из бизнесменов», — уверен Тренин.

Для назначения послом кандидатура Хантсмана должна быть утверждена Сенатом США. «Хантсман более приемлемая для сенаторов фигура, чем Грэм, да и для Трампа политически более выгодная. Его кандидатура встраивается в текущую конъюнктуру большей жесткости в отношениях с Москвой», — говорит эксперт Российского совета по международным делам Максим Сучков.