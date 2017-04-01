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На минском «Интеграле» повесился заместитель директора

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  • 1.04.2017, 8:04

29 марта около 19 часов в столярном цеху обнаружили повешенным 31-летнего заместителя директора ОАО «Интеграл».

  Об этом tut.by сообщили читатели.

Тело обнаружила мать погибшего, которая также работает на заводе. Известно, что у мужчины остались жена и маленькая дочка.

В Следственном комитете подтвердили данную информацию.

«УСК по Минску проводит доследственную проверку по факту смерти работника завода. В ходе осмотра признаков насильственной смерти не установлено», — заявил официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.

Выясняются обстоятельства случившегося, следователи опрашивают коллег и родственников. Назначен ряд экспертиз.


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