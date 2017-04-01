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В Конгресс подан законопроект о санкциях против России за «агрессивные действия»

  • 1.04.2017, 8:13

Республиканец Александер Муни предложил ввести новые санкции против России.

Проект соответствующего закона внесен в Конгресс, его текст опубликован на сайте американского законодательного органа.

Муни считает, что ограничительные меры должны быть введены за «кибервторжение и другую агрессивную активность». Конгрессмен, в частности, предложил применить ограничения в адрес тех, кого Вашингтон заподозрит в виртуальных атаках, а также против компаний, попавших под подозрение в ведении бизнеса с разведкой или российским ОПК, пишет Lenta.ru.

Кроме того, Муни настаивает на создании в одном из подразделений американского Минфина специального отдела по России.

25 марта США ввели санкции против восьми российских организаций из-за нарушения американского законодательства о нераспространении оружия массового поражения относительно Сирии, Ирана и КНДР.

В конце марта сенатский комитет по разведки Конгресса США начал расследование приписываемого России вмешательства в президентские выборы 2016 года в Соединенных Штатах. Глава комитета Ричард Барр сообщил, что вести разбирательство поручено семи профессиональным сотрудникам аппарата комитета, имеющим необходимые допуски к работе с секретной информацией. 30 марта прошли первый публичные слушания и был представлен первый устный отчет.


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