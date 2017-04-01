«Я учил сына тому, что честь и достоинство - самое главное» 1 1.04.2017, 8:31

Евгений Полторжицкий

30 марта Константин Полторжицкий узнал, что сыну продлили срок содержания под стражей и выдвинули обвинение по части 3 статьи 293 Уголовного кодекса.

Статья звучит: «Обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках, сопровождающихся совершением действий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, а равно финансирование или иное материальное обеспечение такой деятельности» — наказываются арестом или лишением свободы на срок до трех лет.

Как рассказал belaruspartisan.org отец Евгения Полторжицкого, он разговаривал с адвокатом, который и сообщил грустную новость.

- Евгений не жалуется ни на что. По словам адвоката, сын выглядит нормально, держится спокойно и достойно. Никто его не бил.

В понедельник отец повезет сыну передачу. Нашел Евгения Константин Брониславович только 28 марта в СИЗО КГБ. С момента задержания - 21 марта - никто не говорил ему, где находится его сын.

Напомним, Евгения показали в сюжетах по государственным телеканалам возле "схрона" с арматурой в лесу в Столбцовском районе.

Отец Евгения говорит, что не верит в то, что его сын мог кого-то сдать или якобы показать этот тайник.

- Да, видел я этот сюжет. Возможно, допрос вели на камеру. Фрагменты нарезали. Ничего он там не говорит толком. Но чтобы сдать кого-то... Нет, Женя не такой. Я сам бывший офицер. Учил сына с малых лет: честь и достоинство - превыше всего. Вы знаете, он же вообще не военизированный, даже к физкультуре отношения не имеет. Евгений больше по искусству, музыке, истории. Не слышал, чтобы он участвовал в лагерях. Он к спорту равнодушен. Вероятно, кого-то из ребят и знал.

Константин Полторжицкий живет в Поставах и не может ездить в Минск каждый день. Он признателен всем, кто поддерживает задержанных по "делу боевиков" и верит в то, что солидарность поможет задержанным выйти на свободу.

Отметим, на пресс-конференции родственников задержанных по делу "о подготовке массовых беспорядков" председатель ЗБС "Бацькаўшчына" Нина Шидловская, экс-супруга Мирослава Лозовского, сказала, что первый раз видит Евгения Полторжицкого. Не припоминает парня и основатель "Белого легиона" Сергей Числов.

Евгений - участник Площади-2006 года. Учился на истфаке, затем его отчислили. Высшее образование парень получал в Польше по программе Калиновского.