КГБ официально предъявил обвинение 6 политзаключенным 4 1.04.2017, 8:45

Всем им предъявлены обвинения по 3-й части 293 статьи Уголовного кодекса - «об обучении и подготовке к участию в массовых беспорядках».

О том, что обвинение предъявлено бывшему лидеру организации «Белый Легион» Мирославу Лозовскому, Радио Свобода вечером 31 марта сообщил его адвокат.

Чуть ранее жена лидера «Молодого фронта» Дмитрия Дашкевича сообщила, что такое же обвинение предъявлено ее мужу. Вчера адвокат Дмитрия встречалась с ним в присутствии следователя. После этого адвокат позвонила и сообщила, что Дмитрию Дашкевичу предъявлены обвинения по 3-й части 293 статьи Уголовного кодекса.

Еще раньше председатель Рады Объединения белорусов мира «Бацькаўшчына» Нина Шидловская со ссылкой на родственников задержанных и собственные источники сообщила, что такие же обвинения выдвинуты задержанным студенту БНТУ Ивану Ковальчуку, бывшему студенту истфака БГУ Евгению Полторжицкому, Сергею Стрибульскому из «Молодого Фронта» и менеджеру по продажам Алексею Абрамову.

В КГБ Беларуси получить комментарий по поводу этих данных не удалось, так как телефон для связи с медиа не отвечает.

Всего по делу о «подготовке к массовым беспорядкам» уже задержано почти 30 человек.

По крайней мере одного из задержанных, Сергея Барстока, уже освободили. Его задержали в ночь на 22 марта и держали в изоляторе КГБ. По словам жены Сергея Барстока Александры, с мужа взяли подписку о невыезде и неразглашении, поэтому он не дает комментариев журналистам.

«Выглядит нормально. Не избит. Но молчит о том, что там было. Освободили его вчера вечером, привезли домой», - сказала Александра.