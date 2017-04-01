В Парагвае демонстранты взяли штурмом здание парламента 1.04.2017, 9:04

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Массовые протесты начались после того, как на закрытом заседании Сената президенту Парагвая было разрешено повторно выдвинуть свою кандидатуру на выборах.

В столице Парагвая Асунсьоне протестующие захватили парламент и подожгли его в пятницу, 31 марта. Парагвайское телевидение транслировало кадры, на которых было видно, как люди бьют стекла в здании парагвайского Конгресса, пишет Немецкая волна.

Ранее в Асунсьоне на протяжении нескольких часов шли столкновения между демонстрантами и полицией. Протестующие поджигали автомобильные покрышки, полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули. Как сообщают парагвайские СМИ, в результате столкновений много людей получили ранения, среди них известные в стране политики. Ранены были и сотрудники полиции, заявил министр внутренних дел Мигель Тадео Рохас Меса.

Поводом для протестов стало закрытое заседание Сената - верхней палаты Конгресса, на котором большинство сенаторов проголосовали за то, чтобы разрешить президенту Парагвая Орасио Картесу повторно выдвинуть свою кандидатуру на выборах. Заседание Палаты депутатов - нижней палаты Конгресса, посвященное этому вопросу, должно было состояться 1 апреля, причем большинство депутатов также склонялись к тому, чтобы разрешить Картесу выдвинуться повторно.

"Осуществлен государственный переворот. Мы будем сопротивляться, и мы призываем людей сопротивляться вместе с нами", - заявила сенатор-оппозиционер Дезире Маси. Конституция Парагвая запрещает повторное выдвижение на президентских выборах с целью предотвратить возможное возобновление диктатуры в этой стране. Парагвайский диктатор генерал Альфредо Стресснер правил с 1954-го по 1989-й год и восемь раз переизбирался на президентский пост.