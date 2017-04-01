Госсекретарь США жестко раскритиковал Москву 1 1.04.2017, 9:41

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Рекс Тиллерсон

Рекс Тиллерсон осудил продолжающуюся оккупацию Украины Россией.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон сделал жесткое заявление по России, осудив Москву за "продолжающиеся боевые действия и оккупацию" Украины. Сегодня эти действия России "дискредитируют наше общее видение Европы - целостной, свободной и мирной", - сказал он в ходе заседания Комиссии НАТО - Украина в Брюсселе в пятницу, 31 марта, передает Немецкая волна.

Тиллерсон подчеркнул, что через три года после "российской агрессии против Украины", приведшей к аннексии Крыма, "поддержка Украины со стороны Америки и НАТО остается непоколебимой". Он обещал, что администрация США сохранит санкции против России до тех пор, пока Москва не откорректирует действия, которые привели к их принятию, и будет противостоять любым дальнейшим попыткам России перекроить границы Украины.

Рекс Тиллерсон также призвал Россию выполнить свои обязательства в рамках Минских соглашений об урегулировании войны на востоке Украины, где, по его словам, "руководимые Россией сепаратистские силы" сражаются с украинскими войсками. Наблюдатели отмечают, что заявление Тиллерсона по России стало более жестким, чем те, которые до сих пор делались президентом США Дональдом Трампом и членами его администрации.