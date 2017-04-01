Что в Беларуси подорожало с 1 апреля 11 1.04.2017, 10:02

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Подорожали бензин и сигареты, увеличилась базовая арендная величина, МТС повысил цены на большинство услуг.

Дорожают некоторые сигареты

Гродненская табачная фабрика «Неман» на две копейки повысила цены на сигареты «Минск», «Минск 7», «Премьер», «Премьер 7». Также подорожают сигареты «Фэст», «Фэст 7» (на 6 копеек), «Магнат», «Магнат 7», Kent, отдельные виды Luckies (все на 5 копеек). Дороже станет и NZ.

«Табак-Инвест» на 20 копеек увеличит стоимость Camel Black.

Кроме белорусских, дорожают сигареты зарубежного производства: Dunhill Blue и Dunhill Gold дорожают на 5 копеек, Aroma Rich, Kiss и Richmond – на 5–10 копеек.

МТС повышает цены

Большинство основных и дополнительных услуг оператора стали дороже на на 5–9%. Новые цены уже доступны на сайте компании. Подорожание своих услуг мобильный оператор объясняет «ростом дополнительных затрат компании на развитие сетевой инфраструктуры сотовой связи, внедрением новых технологий, повышением качества услуг».

Абонентам некоторых тарифных планов с 1 апреля МТС предоставит скидки. Пользователям плана «Близкий. Для пенсионеров» и «Особый» будет временно отменена абонплата, а на тарифном плане «СМАРТ Безлимитище» она будет снижена более чем на 20%. Скидки будут действовать до конца лета 2017 года.

Выросла базовая арендная величина

С 1 апреля она составит 15 рублей 20 копеек (сейчас – 13 рублей 60 копеек). Базовая арендная величина применяется в расчетах арендной платы за площади, находящиеся в государственной собственности, ее размер ежегодно устанавливается Советом Министров с учетом изменения индекса потребительских цен за предыдущий год по отношению к предыдущему.

Снизились экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть снизится с 91 до 88,9 доллара за тонну. Пошлина на прямогонный бензин уменьшится с 50 до 48,8 доллара за тонну, на товарные бензины — с $27,3 до $26,6 за одну тонну.

В прошлый раз ставки вывозных таможенных пошлин менялись 1 марта 2017 года. Тогда их повысили.

Беларусь ввозит российскую нефть беспошлинно, перерабатывает ее. Когда она экспортирует нефтепродукты в третьи страны, экспортные таможенные пошлины идут в бюджет Беларуси. В 2015 году за счет экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты госбюджет пополнился примерно на $1,1 млрд, примерно на столько же – в 2016 году. Как правило, эти деньги идут на погашение внешнего госдолга Беларуси.

Снова подорожало топливо

В ночь на 1 апреля в Беларуси вновь подорожало топливо. Цена литра бензина и дизеля увеличилась на 1 копейку. Это третье подорожание топлива в этом году.

Цены на заправках выглядят так: стоимость литра AИ-92 — 1 рубль 14 копеек, АИ-95 — 1 рубль 22 копейки и стоимость дизеля ДТ-К5 — 1 рубль 26 копеек.

Стоимость топлива менялась в этом году уже дважды. Каждый раз литр топлива дорожал на 1 копейку.

Как ранее заявлял концерн «Белнефтехим», повышение цен на нефтепродукты жизненно необходимо для НПЗ.