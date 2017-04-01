Белорусская дзюдоистка в лидерах турнира Гран-при в Тбилиси 1 1.04.2017, 11:08

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Фото: belta.by

Белорусская дзюдоистка Дарья Скрыпник заняла третье место на турнире Гран-при Тбилиси.

В столице Грузии белоруска, выступающая в категории 52 кг, стартовала с поражения от француженки Амандин Бушар, которая в итоге и стала победительницей соревнований. В утешительном турнире Дарья Скрыпник была сильнее британки Келли Эдвардс, а также бронзовой медалистки Олимпиады 2012 года бельгийки Шарлин ван Сник, заработав оценку "вазари", сообщает БелТА.

В Гран-при Тбилиси примут участие еще две белорусские дзюдоистки. Даниэла Казаной выступит в категории до 63 кг, Марина Слуцкая - в категории свыше 78 кг. Следующий турнир серии Гран-при пройдет 7 апреля в турецкой Анталье.