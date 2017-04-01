Лукашенко зря надеется на Путина в решении вопроса по газу 22 1.04.2017, 11:51

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Переговоры глав России и Беларуси, намеченные на 3 апреля, вряд ли приведут к разрешению газового конфликта России и Беларуси.

Такого мнения придерживаются эксперты, опрошенные EADaily. Это, по их мнению, связано с тем, что данный спор лежит в экономической и коммерческой плоскости, в то время как правителям двух государств есть что обсудить в других областях — к примеру, в политической и в военно-стратегической сфере.

Заведующий отделом Беларуси Института стран СНГ Александр Фадеев констатировал, что тема белорусского долга всерьез отягощает отношения двух стран. «Белорусская сторона надеется, что встреча глав государств поможет Минску в отстаивании его позиции. Но, что бы там ни ожидали в Минске, этот не тот вопрос, который должен решаться президентом. В данном случае речь идет о коммерческом вопросе. Естественно, у нас есть заинтересованные акторы. Например, «Газпром». Они поставили газ в Беларусь в прошлом году и хотят получить по контракту свои деньги. Как может президент страны повлиять на этот вопрос? Это в Беларуси всем и вся руководит президент, вмешиваясь в том числе и в коммерческие сделки. Но у нас другая экономическая ситуация, другое отношение. Мне кажется, что президент не будет и не должен заниматься коммерческими спорами. Причем в данном случае очевидно, что правда на стороне «Газпрома». И Владимир Путин должен защищать интересы крупнейшего газового производителя. Поэтому надежды на то, что Владимир Владимирович поговорит с руководителями «Газпрома», и они согласятся с белорусскими условиями, снизив долг, не оправдаются», — убежден Фадеев.

По его мнению, главам государств есть что обсудить, кроме коммерческих вопросов. «Есть политические и военно-стратегические вопросы. Они важные, они назревшие. Но я думаю, что Александру Лукашенко главное сейчас решить газовый вопрос. И ради этого он готов прилететь на встречу с Путиным. Однако это иллюзия и глубокая ошибка», — отметил эксперт.

Что касается запланированной на ближайшее время, то есть уже после визита Лукашенко в Москву, встречи белорусского диктатора с Петром Порошенко, то она, по мнению Фадеева, вряд ли может чем-то помочь Лукашенко в случае провала переговоров с Путиным.

«Надеяться, что неудачи на переговорах в Санкт-Петербурге Лукашенко попытается компенсировать какими-то договоренностями с Украиной, не стоит. Дело в том, что у Порошенко сейчас положение достаточно сложное, и вряд ли можно в этих условиях строить какие-то долгосрочные проекты. Украина живет сегодняшним днем. Там никто не может чего-то гарантировать на завтрашний день», — пояснил Александр Фадеев.

Заведующий сектором экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Агибалов не исключает, что на уровне встречи президентов теоретически должны быть достигнуты какие-то договоренности. При этом он убежден, что России не следует идти на уступки в газовом споре и, напротив, нужно стремиться к сокращению субсидирования белорусской экономики, обозначая новые контуры, в рамках которых могут складываться дальнейшие отношения двух стран.

«Мне кажется, что притязания Беларуси относительно цены на газ преждевременны. Это другое государство, несмотря на то, что мы имеем с ним тесное экономическое сотрудничество. Во многом нужно опираться именно на рыночные факторы, и не руководствоваться политической лояльностью Беларуси, которая сейчас де-факто отсутствует», — сказал он.

На его взгляд, уступки со стороны России в этом вопросе недопустимы еще и по той причине, что для других потребителей «Газпрома» это станет сигналом о возможности поступать аналогичным образом. «Это может стать плохим прецедентом. Другие потребители решат, что им тоже можно не платить, и все это сойдет с рук», — отметил Агибалов.

Он обратил внимание на то, что с учетом роста цен на нефть говорить о снижении газовых цен сегодня уже неактуально. «Сейчас можно говорить об уровне цен порядка $ 130 -150. Возможно, ранее в ценообразовании и были проблемы, когда мировые цены на нефть упали. Но Беларусь тогда находилась на высшем уровне субсидирования со стороны России, поэтому апелляции к этому с ее стороны были нелогичны», — сказал Агибалов. Он уточнил, что c 2001 по 2015 год общий объем российских газовых субсидий составил $ 49 млрд, то есть свыше 100% ВВП Беларуси.

Эксперт Высшей школы экономики Дмитрий Болкунец заявил, что не питает иллюзий относительно того, что встреча двух правителей позволит решить затянувшийся газовый конфликт, но надеется на поиск компромиссов.

«Видимо, этот спор действительно переходит сейчас в ведение глав государств. Надеюсь, что какой-то консенсус будет все-таки найден. Но проблема в том, что белорусская сторона решительно отвергает наличие долга. В то же время российская сторона утверждает, что долг есть, ссылаясь на контракты, которые белорусская сторона в одностороннем порядке изменила. Это довольно странная ситуация, но, видимо, белорусской стороне придется в конечном итоге этот долг признать и погасить. Вполне возможно, что Россия предоставит Минску очередной кредит на погашение этого долга», — сказал Болкунец.

Он напомнил об эпизоде 1996 года, когда Россия списала Беларуси миллиардный долг за газ взамен подписания контракта на аренду двух военных объектов на территории Беларуси сроком на 25 лет. Таким образом, Дмитрий Болкунец не исключает возможности какого-либо обмена и в этот раз. Однако ситуация сегодня, на его взгляд, может осложнится как раз тем, что Беларусь не признает долга.

Эксперт полагает, что планируемой встрече Лукашенко и Порошенко не следует предавать особого значения. «У Порошенко нет денег, поэтому визит Лукашенко к Петру Алексеевичу носит формат обмена мнениями о происходящих в регионе событиях. Не стоит забывать и того, что Беларусь обвинила Украину в подготовке боевиков, и теперь СБУ ожидает информации от своих белорусских коллег о лагерях для их подготовки. Но пока что они никакой информации СБУ не предоставили. Может, Александр Григорьевич все-таки привезет Петру Алексеевичу информацию о расположении этих лагерей», — сказал Болкунец.

Состоявшиеся на этой неделе переговоры глав правительств России и Беларуси Дмитрия Медведева и Андрея Кобякова не привели к урегулированию газового спора. Белорусская сторона, как сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, оказалась не готова погасить накопленный долг без предоставления российской стороной преференций как по цене, так и по срокам, механизму формирования цены. На следующий день Беларусь заявила, что и вовсе не признает долга перед Россией, который на сегодня составляет более $ 700 млн. 3 апреля должны пройти переговоры президентов России и Беларуси, в ходе которых, как ожидается, будут обсуждаться и проблемы, связанные с поставками нефти и газа.