Выборы во Франции определяют будущее всего Евросоюза 2 1.04.2017, 12:04

Выбор французов фактически определит, будет ли сохранен Евросоюз.

Избиратели во Франции на президентских выборах будут решать не только будущее своей страны, но и Европейского Союза. Об этом пишет The Washington Post.

"Они (французы - ред.) также решат немедленное будущее ЕС, проблемной институции, которая будет сохранена или разрушена по желанию той же нации, которая возглавила ее создание", - говорится в статье.

Выборы во Франции фактически станут референдумом.

"Это будет действительное значение выборов во Франции: выживание или смерть ЕС", - считает посол Франции в США Джеральд Аро.

Бороться за пост президента фактически будут проевропейский Эмманюэль Макрон и лидер ультраправого Национального фронта Марин Ле Пен.

Ле Пен накануне заявила, что ЕС умрет, потому что "люди больше не хотят его". Она считает, что пришло время бороться с глобалистами, а "гегемонистские империи обречены на гибель".