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Активистов «Молодого фронта» освободили из СИЗО (Видео)

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  • 1.04.2017, 12:49
Фото: facebook.com

1 апреля освобождены Дмитрий Кременецкий, Роман Васильев, Артем Левченко и Владимир Яроменок.

Об этом в Фейсбуке сообщают родные и друзья.

Активисты организации «Молодой фронт» были задержаны в качестве подозреваемых по уголовному делу о якобы подготовке «массовых беспорядков». Дело возбудил Комитет государственной безопасности.

31 марта Дмитрию Дашкевичу были предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 293 УК (подготовка к массовым бесопрядкам). По неофициальной информации, всего обвиняемыми по данному делу проходят 9 человек. Ранее КГБ заявлял о 26 задержанных.

Владимир Яроменок сообщил «Радыё Свобода», что ему изменена мера пресечения, но он остается в статусе подозреваемого.

Активисты «Молодого Фронта» рассказали, что на допросах сотрудники КГБ расспрашивали их про клуб «Ваяр» и связи с организацией «Белый легион».

Условия в тюрьме они назвали обычно тяжелыми для белорусской тюремной системы.

Освобождая активистов с СИЗО на Володарского, сотрудники КГБ предупредили их, что те остаются фигурантами уголовного дела.

Фото: svaboda.org

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