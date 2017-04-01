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Более 260 военных и дипломатов из Турции просят убежища в Германии

  • 1.04.2017, 13:40

Число турецких дипломатов и военнослужащих, попросивших у властей Германии предоставить им политическое убежище, становится все больше и превышает 260 человек.

Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на информацию Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF). Ни по одному из ходатайств решение пока не было принято.

BAMF сообщает, что ведомство разрабатывает сейчас позицию в отношении беженцев из Турции на основе оценок министерства иностранных дел ФРГ.

МИД ранее констатировал, что в Турции наблюдается систематическое преследование предположительных сторонников движения исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Официальная Анкара считает Гюлена вдохновителем попытки путча летом прошлого года и добивается его выдачи из США. После попытки переворота в Турции были задержаны и уволены десятки тысяч человек - военнослужащих, чиновников, преподавателей вузов и т.д. По данным МИД Германии, обвинения в терроризме предъявляют в Турции по незначительным предлогам.


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