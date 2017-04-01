Девушка сделала предложение парню на хоккейном матче в США 3 1.04.2017, 13:46

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Девушка-болельщица сделала предложение своему парню на матче Американской хоккейной лиги (АХЛ).

Это произошло во время паузы Kiss Cam. Суть этого развлечения для зрителей в том, что во время перерывов на табло спортивных арен выводится изображение с камеры, которая скользит по трибунам и снимает болельщиков. Пара, на которой камера остановилась, должна поцеловаться, пише РИА Новости.

Одна из болельщиц не только поцеловала своего спутника, но и встала на одно колено, достала кольцо и предложила взять ее в жены. Молодой человек ответил согласием под овации трибун.