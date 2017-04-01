В ООН зарегистрирована коллективная жалоба профсоюза РЭП 2 1.04.2017, 13:48

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Активисты обжалуют отказ в проведении пикетов против падения зарплат.

Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека зарегистрирован коллективное обращение в Комитет по правам человека членов гомельского отделения независимого профсоюза РЭП Сергея Кособуцкого, Виктора Козлова, Леонида Судаленко и Константина Жуковского. Профактивисты вынуждены были обратиться в международный орган за защитой после того, как власти отказали в пикетировании против снижения оплаты труда наемных работников, пишет gomelspring.org.

И хотя пикетирование, которое планировалось 28 моя 2016 года в официально разрешенном городскими властями месте в Гомеле, тем не менее его проведение было запрещено, так как по версии власти организаторы пикета не заключил договоров со службой ЖКХ и поликлиникой.

Как сообщил Сергей Кособуцкий, в стране не осталось механизмов защиты права на выражение мнения путем мирного собрания, так как судебные инстанции, включая Верховный суд, поддерживают незаконные решения чиновников.

«Единственным выходом из этой ситуации является подача жалобы в Комитет ООН по правам человека. Этим мы привлекаем внимание международного сообщества к проблеме отсутствия в стране возможности публично высказать свое мнение с помощью проведения мирного собрания, что мы активно и делаем», - подчеркнул профсоюзный активист.

Напомним, это не первая жалоба независимых белорусских профсоюзов в КПЧ ООН. В конце прошлого года здесь зарегистрировали жалобу председателя Белорусского независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадия Федынича, которого суд привлек к крупному штрафу за акцию в Минске в связи с отказом Мингорисполкома предоставить помещение для проведения профсоюзного конгресса.