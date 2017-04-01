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В деле «Белого легиона» уже 10 обвиняемых

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  • 1.04.2017, 14:30
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Алесю Евдахо и Владимиру Румянцеву также предъявили обвинение в «подготовке массовых беспорядков».

Об этом «Радыё Свабода» сообщила Нина Шидловская, которая держит связь с адвокатами и родственниками задержанных по делу «Белого легиона».

Таким образом уже известно о десяти активистах, которым официально предъявлено обвинение. Это Дмитрий Дашкевич, Мирослав Лозовский, Иван Ковальчук, Евгений Полторжицкий, Сергей Стрибульский, Алексей Абрамов, Александр Евдахо, Владимир Румянцев, Андрей Белявский, Сергей Пальчевский.

Владислав Яроменок, Артем Левченко, Роман Васильев, Дмитрий Кременецкий были освобождены 1 апреля. Сергея Барстока освободили 30 марта.


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