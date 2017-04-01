Валерий Минец: Солидарность людей показала, что мы все делаем правильно 2 1.04.2017, 15:04

6,681

Валерий Минец

Фото: racyja.com

После 10 суток ареста вышел на свободу активист Партии БНФ из Лиды Валерий Минец.

Активист был задержан в минувший вторник и на следующий день осужден. Основанием для задержания стало его участие в Марше рассерженных белорусов, который состоялся 17 февраля в Минске.

На самом деле Валерий Минец считает, что целью его задержания и ареста была команда сверху, чтобы тем самым помешать ему принять участие в праздновании Дня Воли в Минске, передает «Радыё Рацыя».

По словам активиста, его очень впечатлила та солидарность, с которой отнеслись лидчане к его аресту.

- Эта дружеская поддержка очень-очень важная и очень нужная. Благодарю всех и каждого, кто эту поддержку оказал, кто заботился, кто сегодня пришел встретить. Я никак не рассчитывал на такое количество людей. Это очень приятно и в очередной раз говорит о том, что мы все делаем правильно и свидетельствует, что еще многое предстоит сделать.

К стенам лидского Центра изоляции правонарушителей встретить Валерия Минца пришли около двух десятков друзей и соратников активиста. До сих пор, за стенами изолятора в Лиде остается еще один активист - Витольд Ашурок. Его освободят в понедельник 3 апреля, в 10 часов утра.