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В Атлантическом океане пропало судно Южной Кореи

  • 1.04.2017, 15:45

Грузовое судно, принадлежащее Южной Корее, перестало выходить на связь.

Связь пропала в южной части Атлантического океана в районе, прилегающем к побережью Уругвая, сообщают в субботу южнокорейские СМИ.

На борту судна, шедшего под флагом Маршалловых Островов, находились восемь южнокорейских и 16 филиппинских моряков, передает Интерфакс.

Накануне поздно вечером судно, которое вышло 26 марта из Бразилии в открытое море, подало сигнал бедствия. Экипаж успел передать, что судно тонет.

В настоящий момент в этой зоне Атлантического океана ведутся поисково-спасательные работы, отмечают СМИ.


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