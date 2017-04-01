«Лукашенко в отставку!»: акция солидарности прошла в Берлине 2 1.04.2017, 15:53

У посольства Беларуси в Берлине прошла акция солидарности с задержанными в стране участниками демонстраций.

Митинг состоялся 28 марта и был посвящен волне репрессий, последовавшей за проходящими в Беларуси уже более месяца протестами против налога на тунеядство и политики властей.

«Сегодня, мы вышли к посольству Республики Беларусь, чтобы выразить солидарность и пожелать белорусам смелости и стойкости в этот непростой период. Мы также хотели бы выразить солидарность всем людям в Беларуси, попавшим в той или иной мере под маховик государственных репрессий.

Мы знаем о той непростой ситуации, в которой вы находитесь. Мы знаем о штрафах, произвольных задержаниях, арестах, избиениях. Мы знаем о лживой пропаганде, которую против вас распространяет белорусское государство. Мы понимаем, насколько непросто вам сейчас в самый разгар репрессий, особенно в те моменты, когда люди попадают под удар разбора, особенно из-за проявления солидарности и помощи. И мы никогда не будем равнодушны к этому.

Мы верим, что вы не будете сломлены и будете стойко держаться.

Солидарность не знает границ!

Сегодня мы говорим нет невыносимой диктатуре и показываем нашу солидарность с арестованными анархистами, а также всеми репрессированными людьми в Беларуси.

Мы выступаем за немедленную остановку репрессий.

Мы требуем немедленного освобождения всех политических заключенных и отставки диктатора Лукашенко», - заявили участники акции.