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Фотофакт: комплект из трех носков выпустила брестская «чулочка»

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  • 1.04.2017, 16:12

Третий носок – запасной: на случай, если один из пары вдруг потеряется.

- Мы основательно подготовились к 1 апреля и даже немного похулиганили. Задались вопросом: почему носки продаются только парой? А что, если с одним из носков что-нибудь случится? Это же несправедливость! Чтобы ее исправить, мы выпустили комплект из трех носков: одна пара плюс запасной, - презентует новинку Брестский чулочный комбинат.

Кстати, третий носок даже подписан – «запасной». Чтобы уж наверняка не перепутать! Комплект запечатан в консервную банку. Ее можно взять с собой в поездку – так можно быть уверенным, что носки не вымокнут и не потеряются в сумке, пишет kp.by.

Комплекты продаются в фирменных магазинах Брестского чулочного комбината.

В консервных банках брестская «чулочка» выпускала носки и раньше: к 23 февраля и 8 Марта. Некоторые посмеивались над таким ноу-хау, но консервированные носки пользовались огромным спросом у покупателей. Они выпускались ограниченными партиями и разлетались за пару дней.


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