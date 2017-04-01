За восемь дней белорусы собрали $30 тысяч в помощь героям Дня Воли 1 1.04.2017, 16:21

Белорусская солидарность в действии.

В интернете продолжается кампания сбора денег для семей арестованных накануне и в День Воли. По состоянию на 31 марта уже собрано 30 тысяч долларов.

Об этом в «Фейсбуке» сообщила группа координации помощи репрессированным в Беларуси BY_help.

Сбор идет одновременно в Беларуси и среди белорусов зарубежья.

Сбор идет через профсоюз радиоэлектронной промышленности (РЭП), а также через частных лиц. Желающие помочь могут обратиться к координаторам инициативы BY_help.

Напомним, что 27 марта в Беларуси прошли суды над задержанными в День Воли.