За восемь дней белорусы собрали $30 тысяч в помощь героям Дня Воли

За восемь дней белорусы собрали $30 тысяч в помощь героям Дня Воли1
- 1.04.2017, 16:21
Белорусская солидарность в действии.
В интернете продолжается кампания сбора денег для семей арестованных накануне и в День Воли. По состоянию на 31 марта уже собрано 30 тысяч долларов.
Об этом в «Фейсбуке» сообщила группа координации помощи репрессированным в Беларуси BY_help.
Сбор идет одновременно в Беларуси и среди белорусов зарубежья.
Сбор идет через профсоюз радиоэлектронной промышленности (РЭП), а также через частных лиц. Желающие помочь могут обратиться к координаторам инициативы BY_help.
Напомним, что 27 марта в Беларуси прошли суды над задержанными в День Воли.