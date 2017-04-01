Государственный переворот в Венесуэле 6 1.04.2017, 16:39

Сегодня Венесуэла - государство с политзаключенными, преследуемой оппозицией, разогнанным парламентом и рухнувшей экономикой.

Отмена полномочий Национальной ассамблеи Венесуэлы, и их передача Верховному суду, контролируемому властями, наделение Николаса Мадуро особыми правами в судебной, военной, экономической, социальной, политической и гражданской областях означает сильнейший удар по государственным институтам, не имеющим аналога с начала кризиса государственной власти в Венесуэле. Это самый настоящий государственный переворот, без каких-либо оттенков, пишет elpais.com (перевод – inosmi.ru).

На континенте, где демократия добилась впечатляющих успехов после того, как оставила в прошлом режимы 70-х и 80-х годов, скатывание Венесуэлы к диктатуре вызывает глубочайшее сожаление и заставляет с беспокойством задуматься о будущем страны, которая вовсе не заслужила того, чтобы оказаться вне системы свобод, возобладавшей в большинстве стран Латинской Америки.

Национальная ассамблея является законным законодательным органом, что закреплено в венесуэльской Конституции, разработанной и принятой. В ее нынешнем составе она была избрана в декабре 2015 года. В качестве президента страны, Мадуро обязан не только признать результаты, согласно которым оппозиция получила большинство мест в парламенте, но и активно взаимодействовать с ним на благо Венесуэлы.

Однако, глава государства ничего этого не сделал. Более того, с самого начала он попытался обойти закон при помощи разного рода уловок, в частности, обращение к непонятному альтернативному парламенту или принятие бюджета. Полностью игнорируя мнения Национальной ассамблеи. В итоге он распорядился, чтобы правоохранительная система, полностью подконтрольная власти, начала совершенно неправомерный с юридической точки зрения процесс, завершившийся лишением парламента всех полномочий. Это что-то немыслимое в любой стране, которая стремится, чтобы мировое сообщество считало ее демократической.

В данных обстоятельствах не могут не вызвать удивления жесткие заявления, сделанные генеральным секретарем Организации американских государств (ОАГ) Луисом Альмагро (Luis Almagro), а также доклад этой организации, предлагающий провести выборы. По словам Альмагро, «из диктатуры можно выбраться при помощи выборов».

Разрушение конституционного порядка при поддержке Мадуро и его приближенных означает опаснейшую точку невозврата в расколе, вызванном чавизмом. Несмотря на серьезные призывы к здравомыслию и диалогу, неоднократно повторявшиеся в течение месяцев международными деятелями и организациями, на попытку посредничества, предпринятую Ватиканом, Мадуро наотрез отказался выполнить те минимальные требования, которые хотя бы сделали возможным поиск взаимопонимания. Он лишь с еще большим упорством стал препятствовать исполнению закона, что в итоге вылилось в государственный переворот, произошедший в среду на этой неделе.

Сегодня Венесуэла находится в изоляции от соседних стран. Это государство с политзаключенными, преследуемой оппозицией, разогнанным парламентом и рухнувшей экономикой. Таково истинное наследие Николаса Мадуро и чавизма. Это то, чего венесуэльцы не заслуживают. Им нельзя отказать в праве, как того требует ОАГ, выбрать своих правителей в ходе свободных выборов.