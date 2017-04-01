С понедельника белорусский рубль начнет «лихорадить» 1.04.2017, 16:59

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На следующей неделе ожидается существенный рост доллара.

На прошедшей неделе, как и ожидалось, средневзвешенный курс доллара по отношению к белорусскому рублю на БВФБ снизился на 0,5%, достигнув 31 марта 1,8721 BYN/USD.

При этом снижение курса доллара по отношению к российскому рублю на Московской бирже оказалось больше, чем ожидалось. В результате средневзвешенный курс российского рубля на БВФБ за неделю поднялся на 2,1% и достиг 31 марта 3,3458 BYN/100RUB. Данный рост оказался неожиданным для рынка, и, по-видимому, объясняется действиями спекулянтов, пишет экономист Владимир Тарасов на сайте belrynok.by.

В то же время, курс евро по отношению к доллару на рынке форекс неожиданно упал, в результате чего средневзвешенный курс евро по отношению к белорусскому рублю по итогам торгов на БВФБ снизился в большей степени, чем курс доллара: на 1,3% и составил 31 марта 2,0002 BYN/EUR. Предсказать ослабление евро вряд ли было возможно, так как оно было вызвано неожиданными заявлениями чиновников Европейского Центробанка о том, что они вовсе собираются отказываться от мягкой денежно-кредитной политики, а заявление, сделанное 9 марта, было неверно истолковано рынком.

Стоимость валютной корзины из доллара США, евро и российского рубля на прошедшее неделе увеличилась немного больше, чем ожидалось: на 0,6%.

Прогнозы на текущую неделю

Курс белорусского рубля по отношению к корзине валют

Рост стоимости корзины указывает на превышение спроса на иностранную валюту на БВФБ над предложением. Возможно, это связано с активизацией посевной, на которую из бюджета выделены значительные ресурсы.

Кроме того, по данным Нацбанка, уже в феврале наблюдалось некоторое оживление потребительского кредитования. А в будущем возможно и наращивание кредитования на строительство жилья в связи с мерами правительства РБ по увеличению финансирования льготного строительства. Пока эти факторы, по-видимому, мало влияют на состояние валютного рынка, но по мере снижения ставок по рублевым кредитам, это влияние будут увеличиваться.

Нацбанк на прошедшей неделе принял решение снизить ставку рефинансирования с 19 апреля до 14% годовых. Это уже четвертое снижение ставки.

Снижая ставку рефинансирования, Нацбанк, как это ни странно, повышает проценты по рублевым облигациям, которые он реализует на рынке. Так, на состоявшемся 29 марта аукционе по размещению его облигаций со сроком обращения в 7 дней средневзвешенная ставка выросла до 11,9157% годовых с 11,7586% на аукционе 22 марта. Объем размещения равнялся 1.050 млн. BYN, а спрос – 1.066,7 млн. BYN. Оба параметра оказались выше, чем на аукционе 22 марта.

Создается впечатление, что Нацбанк опасается возникновения избытка рублей в банковской системе. Это предвещает дальнейший рост стоимости валютной корзины. Поэтому эксперт ожидает ее увеличения на текущей неделе неделе на 0,5-1%.

Курс доллара по отношению к евро

В отличие от представителей ЕЦБ, представители ФРС США на прошедшей неделе много рассуждали об ужесточении денежной политики, в частности, о возможности еще двух повышений ставки ФРС в текущем году.

Кроме этого, курс доллара поддержала публикация рассчитываемого Conference Board индекса потребительского доверия, который в марте достиг 125,6 пункта против 116,1 пункта в феврале, хотя ожидался на уровне 114,1 пунктов. Это оказалось максимальным значением с 2000 года.

Все большее внимание рынок привлекают выборы во Франции, которые, по-видимому, пройдут в два тура – 23 апреля и 7 мая. В первом туре, как ожидается, победят глава Национального фронта Марин Ле Пен и центрист Эммануэль Макрон, однако во втором, судя по опросам общественного мнения, с большим отрывом победит Макрон. Аналитики банка UBS полагают, что в этом случае курс евро против доллара может подскочить примерно на 2%. А в случае, если невероятное все же произойдет, и победит Марин Ле Пен, курс евро рухнет примерно на 10%.

Но в последнее мало кто верит, хотя спекуляции на эту тему возможны. С другой стороны, снижение курса евро на прошедшей неделе некоторые эксперты рассматривают как формирование тенденции к ослаблению евро. В частности, эксперты Barclays Capital Research полагают, что для евро высоки политические риски, связанные, в частности, с выборами во Франции и Италии. Они ожидают уменьшения курса евро против доллара на рынке форекс до уровня 1,06 USD/EUR в III квартале 2017 года, и до 1,03 USD/EUR в IV квартале. А эксперты банка Natixis заявили о возможности снижения курса евро в интервал 1,04-1,05 USD/EUR.

Этому будут способствовать и два указа президента США Дональда Трампа, подписанные им 31 марта.

В одном из указов он поручил провести исследование причин торгового дефицита в США. Предстоит установить формы злоупотреблений в торговле, к которым относятся демпинг, несправедливые льготы, односторонние торговые практики других стран и валютные перекосы. Предполагается проверить также проверку соблюдения различными странами правил ВТО. В первую очередь, исследование затронет страны, которые имеют наибольший профицит в торговле с США. Это Китай с профицитом в 2016 году в 347 млрд. USD, Япония (69 млрд. USD), Германия (65 млрд. USD), Мексика (63 млрд. USD). Второй указ должен увеличить собираемость антидемпинговых пошлин в США.

Предположение о формировании новой тенденции к ослаблению евро кажутся довольно убедительными, поэтому на текущей неделе БЕЛРЫНОК ожидает снижения курса евро против доллара на рынке форекс примерно на 0,5%.

Но, конечно, возможны резкие колебания курсов на рынке форекс. В первую очередь, сюрпризы может преподнести Дональд Трамп. 6-7 апреля во Флориде он будет принимать председателя КНР Си Цзиньпина. Американский президент в твиттере написал, что встреча будут сложной и «у нас не может быть больше торгового дефицита».

Курс российского рубля по отношению к доллару

Неожиданное укрепление российского рубля на прошедшей неделе было вызвано несколькими причинами. Российские экспортеры продавали валюту для проведения налоговых платежей, росли цены на нефть, а валютные спекулянты активно покупали российские ценные бумаги. На аукционе, проведенном Минфином РФ 29 марта, было размещено облигаций, погашаемых 16 октября 2019 года, на 20 млрд. RUB с доходностью 10,17% годовых. При этом спрос на облигации оказался в 3,1 раза выше предложения.

Цены на нефть поддержало то, что министры нефти стран ОПЕК, похоже, могут договориться о продления сроков ограничения добычи нефти на второе полугодие 2017 года. Запасы сырой нефти в США за неделю, завершившуюся 24 марта, выросли не так значительно, как ожидалось, а запасы бензина снизились в больше степени. Кроме того, сократился уровень добычи нефти в Ливии из-за вооруженных столкновений.

На текущей неделе действие факторов, связанных с нефтью, по-видимому, ослабеет. Кроме того, российские чиновники, скорее всего, примут меры, направленные на ослабление рубля, так как крепкий рубль в настоящее время выгоден только Банку России и валютным спекулянтам, а экономика и бюджет страны от этого только страдают.

Большинство российских экспертов ожидают ослабления рубля, причем к их числу добавляются те, кто ранее ставил на его укрепление. В частности, начальник управления продаж инвестиционной компании «Ай Ти Инвест» Андрей Хохрин считает, что тенденция роста курса рубля, с высокой долей вероятности, завершится в начале апреля. Он ожидает роста курса доллара в течение апреля-мая до 60-65 RUB/USD.

Поэтому будем ожидать роста курса доллара по отношению к российскому рублю на Московской бирже примерно на 0,5%.

Курс белорусского рубля по отношению к доллару

Таким образом, можно ожидать, что текущая неделя пройдет под знаком доллара, если, разумеется, Дональд Трамп не преподнесет сюрприз. Причем рост курса может оказаться довольно существенным – в пределах 1-2%.