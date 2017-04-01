В Германии создали подразделение армии по борьбе с хакерами 1.04.2017, 17:14

Военные собираются отражать угрозу из России не только на земле, но и в виртуальном пространстве.

В германской армии создано подразделение, призванное отражать хакерские атаки и защитить военные секреты и программы, управляющие оружием. Новая структура начала работу 1 апреля, передает русская служба BBC.

По данным министерства обороны ФРГ, за первые девять недель 2017 года на объекты германской армии было совершено около 284 тыс. кибератак. Несмотря на то, что атаки были профессиональными, инфраструктура военных не пострадала.

Киберкомандование будет отдельной организацией в структуре вооруженных сил Германии наряду с сухопутными силами, ВВС, ВМФ, медицинским подразделением и вспомогательной службой.

Численность нового подразделения сначала составит 260 человек. К июлю количество сотрудников командования вырастет до 13,5 тыс. человек. Подразделение будет базироваться в Бонне.

Министерство обороны набирает специалистов в IT-индустрии. Ведомство запустило активную рекламную кампанию, в которой Бундесвер позиционируется как современное и привлекательное место для работы специалистов в области кибербезопасности.

В ноябре 2016 года канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что кибератаки из России стали "частью повседневной жизни". Незадолго до этого в результате действий хакеров около 900 тыс. клиентов мобильного оператора Deutsche Telekom остались без связи.

"Такие кибератаки или гибридные атаки, как они известны в российской доктрине, являются частью нашей ежедневной жизни, и мы должны научиться с ними справляться", - заявила тогда Меркель.

Глава федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль заявлял, что связанные с Россией хакеры могут устроить кибератаки во время выборов в Германии. Немецкие политики также опасаются, что хакеры могут организовать кампании по дезинформации и сорвать выборы.