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Показавший невероятный трюк футболист-любитель стал звездой Сети

  • 1.04.2017, 17:23

Англичанину удалось отправить футбольный мяч в баскетбольное кольцо.

Лиам Койт из Эссекса (Англия) увлекается футболом вот уже пять лет. Правда, в последнее время он любит не просто пинать мячик, а выполнять им самим придуманные трюки, пишет 120.su.

Один из примеров своего удивительного мастерства 31-летний Лиам снял на видео, используя для дополнительной зрелищности две камеры. После долгих тренировок мужчина настолько хорошо отработал технику дальних ударов, что ему удалось объединить вместе футбол и баскетбол, метко послав мяч в баскетбольную корзину.

При этом Лиам никогда не занимался любимым видом спорта профессионально, тренируясь почти каждый день после работы ради собственного удовольствия.


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