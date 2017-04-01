Показавший невероятный трюк футболист-любитель стал звездой Сети 1.04.2017, 17:23

Англичанину удалось отправить футбольный мяч в баскетбольное кольцо.

Лиам Койт из Эссекса (Англия) увлекается футболом вот уже пять лет. Правда, в последнее время он любит не просто пинать мячик, а выполнять им самим придуманные трюки, пишет 120.su.

Один из примеров своего удивительного мастерства 31-летний Лиам снял на видео, используя для дополнительной зрелищности две камеры. После долгих тренировок мужчина настолько хорошо отработал технику дальних ударов, что ему удалось объединить вместе футбол и баскетбол, метко послав мяч в баскетбольную корзину.

При этом Лиам никогда не занимался любимым видом спорта профессионально, тренируясь почти каждый день после работы ради собственного удовольствия.