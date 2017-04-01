Могилевская милиция выгораживает «депутата» Марзалюка 17 1.04.2017, 17:35

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Игорь Марзалюк

Игорь Марзалюк участвовал в «Марше нетунеядцев» в Могилеве 15 марта, но на сутки не попал.

После Марша протеста против налога на «тунеядство» 15 марта задержали почти всех выступающих, кроме «депутата» «палаты представителей». Некоторым из них присудили административный арест.

Могилевский активист и правозащитник Александр Хамратов решил выяснить, был ли привлечен к ответственности Игорь Марзалюк и если нет, то почему, сообщает mspring.online.

На запрос активиста в Ленинский РОВД ответил заместитель начальника РОВД подполковник Юрий Колотилкин:

– В отношении гражданина Марзалюка И.А. должностными лицами Ленинского РОВД г. Могилева протокол об административном правонарушении за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий не состоял из-за отсутствия в его действиях состава указанного административного правонарушения.

Александр Хамратов ответом остался недоволен.

– «Депутат» «палаты» принимал участие в несанкционированном митинге и выступал на нем с помощью инструментов усиления голоса. Полагаю, очень важно определить тонкую грань между действиями «депутата» Марзалюка и теми, кто аналогичным образом принимал участие в акции, но кто получил суровое наказание в виде ареста на 15 суток, – считает Хамратов.

Правозащитник направил уточняющий запрос в милицию.