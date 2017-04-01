Спейс Хе 6 Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

1.04.2017, 17:51

2,728

Антон Орехъ

К 46 годам Илон Маск сделал столько, сколько Россия не сделает еще 46 лет.

Одна из самых потрясающий картин, какие я видел в жизни, настигла меня совершенно случайно. Я ехал в чешском поезде, типа электрички из Праги в провинцию. И за окном в сумерках мне открылось потрясающее зрелище. Огромное поле, до самого горизонта. И все это поле было заставлено техникой – танками, БМП, орудиями, еще чем-то. Это советское оружие, которое мы задаром поставляли Варшавскому Договору и которое теперь как отходы сгрузили на этом поле до самого горизонта. Тысячи людей трудились тысячи дней, чтобы это произвести. Миллиарды рублей были на это потрачены. И все зря, все в помойку. Эти танки превратились в хлам, рубли пущены по ветру, Варшавского Договора нет, советская экономика рухнула, страна развалилась, а в технологическом смысле мы отстали навсегда.

Я вспомнил об этом теперь, когда частная космическая компания Space X запустила ракету и эта ракета вернулась на землю, а потом взлетела в космос снова. А мы в этот день доложили, что наши подводные лодки достигли показателей Советского Союза по количеству часов, проведенных в дальних походах. Каждая страна сама выбирает свой путь. Мы выбираем путь дальних подводных походов. Америка выбирает путь к звездам. Путь, который неизбежно приведет к новому технологическому прорыву, на который нам нечем будет ответить. Они будут производить продукты уже XXII века, а мы будем производить телевизионную картинку, где бравые подводнику пугают Америку и НАТО. При этом американские подводники наплавали часов никак не меньше, чем наши. Боюсь, что даже здесь мы от них отстаем. Они почему-то успевают и там, и тут, а мы не знаем себе равных только в бряцании оружием.

Мы гордились космосом, но что такое наш космос сегодня? Рабочие космических заводов, которые зарабатывают меньше дворников? Всемирный памятник воровству космодром «Восточный»? Наши ракеты не то что не могут взлететь повторно, они все чаще просто не могут взлететь! У них Спейс Экс, а у нас Спейс Хе. Роскосмос говорит, что у нас какая-то другая система, что у нас как-то иначе все устроено, и что мы тоже можем сделать многоразовые ракеты, но на это же и деньги нужны и долгие годы труда.

Ребята, мы проиграли конкретному человеку по имени Илон Маск. Который потратил на порядок меньше денег и на порядок меньше времени. Ему 46 лет! Блин, он всего на год старше меня! И к 46 годам он успел сделать столько, сколько наша родная страна, боюсь, еще 46 лет не сделает. Потому что ему не надо воровать у самого себя миллиарды. Ему не надо содержать армию дармоедов и пустомелю Рогозина, ему не надо подписывать в Белом Доме три чемодана справок и за каждую справку давать еще три чемодана взяток. Практически все современные устройства – все эти компьютеры, автомобили, телефоны, телевизоры, которые нас окружают — придуманы и сделаны не нами. Кто-то включал мозги, а мы просто достали из кармана деньги и купили. Даст Бог, не кончится нефть, и не кончатся нефтяные деньги. Чтобы их хватило на новые покупки и на новые подводные лодки, которые будут ходить в дальние походы.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»