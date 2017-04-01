Светлана Калинкина: Сегодня это большая глупость – воевать с журналистикой 9 1.04.2017, 17:59

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Светлана Калинкина

Что произошло через 10 минут после входа журналистов в разгромленный офис «Белсата».

Об этом «Свабодзе» рассказала представитель телеканала в Минске Светлана Калинкина.

– Когда мы зашли в офис, там уже не было ничего, унесли даже мониторы, на которых нет никакой информации. И что произошло буквально через 10 минут? Все журналисты достали свои ноутбуки и начали работать.

Так что сегодня это большая глупость – воевать с журналистикой. Вести стрим, живые трансляции может любой человек, имеющий телефон. И власти белорусские никак не могут этому мешать, перекрыть все каналы. Нельзя жить в 20-м веке, когда уже давно 21-й, и мир давно ушел вперед, - считает известная белорусская журналистка.

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, вчера в минских офисах независимого телеканала «Белсата» прошли обыски.