Белорусские студенты в Польше потребовали освободить всех задержанных на День Воли 1 1.04.2017, 18:29

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В акции возле Генконсульства Беларуси в Белостоке приняли участие несколько десятков человек.

В Белостоке около Генерального консульства Республику Беларусь прошел пикет против политических репрессий и за освобождение политических заключенных, который устроили белорусские студенты, передает «Радыё Рацыя».

Более двух десятков пикетчиков призывали освободить задержанных во время Дня Воли 25 марта и прекратить дальнейшие репрессии.

- Мы здесь для того, чтобы поляки знали, что происходит в Беларуси. Теперь очередная волна репрессий. Все-таки со временем будут освобождены наши политзаключенные, - сказала соорганизатор пикета Андрей Тенюта.

- Каждый честный человек должен так поступить. Белорусы - наши соседи, с которыми мы исторически связаны веками. Поэтому нужно проявить солидарность, - считает Дарьюш Шада-Божишковски.

- Молодые белорусы, которые уехали из Беларуси и должны учиться здесь, они и в Белостоке устраивают такие акции, на которых я, как белорус, который живет в Польше, духовно и эмоционально чувствую связь с теми людьми. Они наши братья, а также, многие знакомые и друзья. В пикете приняли также участие представители польских партий и общественных движений, - поделился председатель правления Белорусского «Радыё Рацыя» Евгений Вапа:

- В XXI веке по политическим мотивам в центре Европы люди не должны сидеть в тюрьме и это важно сказать белорусским дипломатам. Мы делаем все возможное, чтобы помочь этим людям. Многих людей, которые сейчас сидят в СИЗО КГБ, я знаю лично. Например, Дмитрий Дашкевич. Для меня дело чести: помочь своим друзьям, говорит - Андрей Тенюта.

Акция началась в 12:00 по местному времени около Генерального консульства Республики Беларусь, что на ул. Электрической, 9. Местные власти санкционировали мероприятие.

Напомним, что 27 марта в Беларуси прошли суды над задержанными в День Воли.