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Жительница Барановичей: Зарплаты хватает на неделю

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  • 1.04.2017, 18:39
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Фото: kp.by

Журналисты провели в городе видеоопрос на тему «Как изменилось ваше финансовое положение за последний год?»

У некоторых опрошенных жителей Барановичей материальное положение улучшилось: кто-то устроился на работу, кто-то поменял сферу деятельности, но у большинства ситуация ухудшилась, «зарплаты хватает на неделю», пишет intex-press.by.

А у некоторых личный бюджет никак не изменился: «как была зарплата копеечная, так и осталась». «Просто выживаем», – сказала одна из опрошенных.


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