Беларусь занимает третье место по уровню инфляции в Европе 1 1.04.2017, 18:59

На втором месте – Турция.

Обгоняет нас Украина, где цены с февраля 2016 года по февраль 2017 года выросли больше всего – на 14,2%. На втором месте – Турция. Здесь уровень инфляции достиг 10,13%.

Согласно данным статистического портала Trading economics, недалеко от Беларуси в этом списке находится Молдова, где за год цены выросли на 4,7 %. Россия также находится в списке стран, где уровень инфляции составляет более 4% – здесь цены выросли на 4,6%, пишет thinkthanks.by.

В десятку стран Европы с наибольшим уровнем инфляции входят также страны Балтии, Испания и Сербия.