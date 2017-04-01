В Канаде установили необычный мировой рекорд 1.04.2017, 19:10

В Торонто более 400 Эйнштейнов прошлись по улицам ради мирового рекорда.

Несколько сотен жителей Канады вышли на улицы Торонто, нарядившись Альбертом Эйнштейном, чтобы установить необычный мировой рекорд, пишет 120.su.

Теперь эти 404 человека в белых париках, пиджаках и галстуках, не забывшие также про фальшивые усы, стали самой большой в мире группой людей, наряженных великим физиком.

После того, как огромной толпе Эйнштейнов сообщили, что они с треском разгромили предыдущий рекорд (99 человек), они проявили свое ликование, сняв с себя парики и подбросив их в воздух, так что зрелище получилось действительно феерическим.

Впрочем, установление мирового рекорда стало лишь первым шагом в большом мероприятии, посвященном известному ученому. Следующий этап — конкурс имени Эйнштейна для всех изобретателей, чьи идеи помогут сделать мир лучше. Победитель получит 10000 долларов на воплощение своих идей.