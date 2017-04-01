Путин промахнулся 2 Андрей Пионтковский, «Новое время»

1.04.2017, 19:23

Андрей Пионтковский

Правитель РФ пытается отвлечь россиян от внутренней повестки дня, наращивая имперские амбиции, но у него ничего не выходит.

29-30 марта в Архангельске прошел Международный арктический форум, на котором кроме Путина выступили президент Финляндии Саули Ниинистё и Исландии Гвюдни Йоуханнессон.

Но Путина интересует не борьба с глобальным потеплением, не экологические вопросы, а геополитические. Россия претендует на очень большой сектор Северного Ледовитого океана и Заполярья в целом. Эти претензии не поддерживаются другими северными государствами. Но в таком наращивании имперских амбиций как раз и заключается сейчас внешняя политика Путина, пытающегося отвлечь население от внутренней повестки дня. Впрочем, события 26 марта во всей стране показали, что это ему не удается. Все эти имперские заморочки не могут заставить людей забыть о стагнирующей экономике и падающем уровне жизни, а также системной коррупции. Это и есть настоящая повестка дня, с которой Путину придется иметь дело.

Российский президент уже провалился в попытках увести людей от этих вопросов. В этом основной политический вывод событий 26 марта, поэтому они были встречены с такой растерянностью в Кремле – больше суток вообще не было никакой реакции. А сейчас происходит какая-то жалкая болтовня, на том же Арктическом форуме, дескать, это все попытки цветных революций или что «безответственно детей бросают под дубинки ОМОНовцев в циничной политике».

Это чувствуется по многим инсайдерским реакциям, публикациям в околокремлевской прессе. Власть неожиданно ощутила, что по внутренней политике ей нечего сказать, поскольку суть клептократической системы как раз порождает ту экономику, которую получили россияне. Вот почему нужно отвлечь внимание людей на внешнюю политику, и этим система занимается последние три года. Но события 26 марта показали, что возможности исчерпаны, «крымнаш» не работает, любые другие авантюры вызовут еще большее отторжение. У российской власти вообще нет языка, месседжей, повестки дня в которой она могла бы говорить с обществом.

У коллективной власти в таких ситуациях два выхода: либо избавится от бренда «Путин», пожертвовав Путиным и свалив на него все ошибки, либо бункер. Этот путинский бункер сплотится еще больше и пойдет по пути резкого усиления репрессий и жесткой расправы со всеми недовольными, сопровождаемой попытками еще каких-то внешнеполитических авантюр. Но второй вариант лишь позволит продолжить агонию на несколько месяцев и все равно придется вернуться к варианту номер один. Акела уже столько раз промахнулся и это настолько очевидно его окружению, что вопрос будет решаться либо отказом от Путина, либо ужесточением его личной диктатуры.

Заявления, прозвучавшие на форуме о том, что конфликт в Украине может привести к «глобальным катастрофам» – это продолжение угроз Западу, из серии «Я – сумасшедший, держитесь от меня подальше», классический шантаж, к которому он прибегает все три года. Но Запад уже это понял и научился давать жесткие ответы.

Андрей Пионтковский, «Новое время»