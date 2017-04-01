«Мы выйдем на улицы вместе с нашими детьми и внуками!» 1 1.04.2017, 19:46

Фото: ex-press.by

На этой неделе в Жодинском ГОВД принимали передачи административно арестованным накануне и во время Дня Воли.

Во вторник, 28 марта, в первой половине дня передачи приносили родные и близкие арестованных, а также незнакомые люди. Во второй половине дня, с 14 до 16, передачи принимали только у родственников. Говорят, это произошло потому, что у бабушки и дедушки одного из арестантов не взяли передачу — «утром уже кто-то это сделал». Пожилые люди возмутились, и передачи начали принимать только от родственников, пишет ex-press.by.

В первый день передачи получили около 20 человек. В четверг желающих передать арестантам еду и одежду стало больше. На протяжении всего дня приходили и приезжали люди. На территорию ГОВД пускают ровно столько людей, сколько может вместить комната приема передач — три-четыре человека.

Во вторник и четверг на территорию ГОВД запускают через калитку и сразу проверяют паспорт. Второй раз паспорт проверят уже в самом здании, чтобы определить, родственник ли принес передачу.

Фото: ex-press.by

Через дорогу от ГОВД стоит группа людей. Все ожидают своей очереди.

— Мужа забрали на улице. Володя чрезвычайно интеллигентный человек, но с активной жизненной позицией, он всегда и всем хочет помочь. Он занимается наукой, и точно ничего не нарушал. Его задержали просто так, — рассказывает минчанка лет 35. — Через адвоката он попросил передать книгу, которую сейчас изучает, куртку, потому что в камере холодно. И немного еды. Особенно меня удивила просьба привезти сало. Он сало никогда не ест, значит, для его сокамерников.

— Когда узнала, что мой сын задержан, подумала, что это какая-то шутка. - говорит Татьяна, мама арестованного Павла Потапова. — Мы живем в Минске, сын отправился по делам и между ними заскочил в офис «Зеленых», где собирали помощь задержанным в последние дни. В тоже время там появилась милиция, всем приказали идти в синий микроавтобус «для выяснения обстоятельств». А потом, на утро, обвинили по статье 17.1 Кодекса об административных правонарушениях: нецензурная брань в общественном месте. Паше дали 13 суток. Я сначала приехала с передачей на Окрестина. Только там узнала, что он находится в Жодино. Паша работает и учится в университете. Пришлось улаживать его дела, просить, чтобы с пониманием отнеслись к тому, что его не будет 13 суток. Я узнала, что сидят ребята в СИЗО, на улице Советской, а передачи для них принимают в жодинской милиции. Ничуть не виню своего мальчика - знаю, что он не виноват.

Фото: ex-press.by

— Наша младшая дочь участвовала в акции анархистов, там ее задержали. Я все время держал телефон в руке, в надежде, что позвонит. Потом понял – нет, не позвонит. Через некоторое время старшая дочь с мужем пошли узнать хоть что-нибудь в офис «зеленых», там задержали и их. Я, кстати, тоже шел в этот офис, когда там задерживали, но опоздал. Младшая сидела на Окрестина, а потом ее перевели в Жодино. Старшая дочка с зятем были в Жодино, вместе с младшей. Теперь младшая дочка дома уже. Рассказала, что по-настоящему люди нуждаются в информации, в книгах, газетах. Мы передаем книгу Стругацких дочери, — рассказывает пожилой минчанин. К Жодинскому ГОВД он приехал с несколькими членами семьи. Все оживленно разговаривают, шутят.

Фото: ex-press.by

«Если у наших детей и внуков будут неприятности в институтах, на работе, тогда и мы выйдем вместе с ними!»

— Что будет дальше, мы не знаем. Может быть это пока, но в кругу тех, кто сейчас носит передачи, ждет своих детей и внуков, есть что-то похожее на воодушевление. Ведь не 37-ой же год! — твердо уверена 84-летняя Ангелина Петровна, которая привезла из Минска передачу внуку. — Была я в суде, общалась со многими людьми, и на Окрестина, и здесь – я не вижу, чтобы кто-то чего-то боялся. Плачем мы дома. Сейчас только страшно узнать, что люди из ближнего круга: начальство, коллеги, соседи как-то проявят себя, проявят непорядочно. Если у наших детей и внуков будут потом еще неприятности в институтах, на работе, тогда и мы выйдем вместе с ними!