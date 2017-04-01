Как Лукашенко отдыхал у Туркменбаши 5 1.04.2017, 19:59

Фото: belta.by

Любопытные кадры о визите белорусского диктатора в Туркменистан.

Видеоряд со встречи Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедов позволяет сделать вывод, что местные чиновники слушали правителей, не поднимая головы, пишет «Салідарнасць».

Фото: belta.by

Аналогичная ситуация повторилась на церемонии открытия Гарлыкского горно-обогатительного комбината.

Фото: belta.by

Были во время визита белорусского диктатора и другие интересные эпизоды, которые не показали на государственных телеканалах. На Гарлыкский горно-обогатительный комбинат Лукашенко прибыл в солнцезащитных очках и долго не снимал их – ни при встрече с детьми, ни при общении с Бердымухамедовым.

Фото: belta.by

Фото: belta.by

Игру туркменских музыкантов Лукашенко похвалил жестом в западном стиле.

Фото: belta.by

Во время ознакомительной поездки двух правителей по новому комбинату в автобусе произошла еще одна интересная ситуация. Местные рабочие выстроились в длиннющую шеренгу и приветствовали их. Лукашенко в Беларуси так еще не встречали.

Фото: belta.by

Фото: belta.by

Эти кадры оставляют двоякое впечатление. С одной стороны, нам, к счастью, еще далеко до того культа личности, который установлен в Туркменистане. С другой – узкий круг общения Лукашенко, наверное, не может не сказаться на его взглядах.