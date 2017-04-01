закрыть
1 апреля 2017, суббота, 20:39
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Как Лукашенко отдыхал у Туркменбаши

5
  • 1.04.2017, 19:59
Фото: belta.by

Любопытные кадры о визите белорусского диктатора в Туркменистан.

Видеоряд со встречи Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедов позволяет сделать вывод, что местные чиновники слушали правителей, не поднимая головы, пишет «Салідарнасць».

Фото: belta.by

Аналогичная ситуация повторилась на церемонии открытия Гарлыкского горно-обогатительного комбината.

Фото: belta.by

Были во время визита белорусского диктатора и другие интересные эпизоды, которые не показали на государственных телеканалах. На Гарлыкский горно-обогатительный комбинат Лукашенко прибыл в солнцезащитных очках и долго не снимал их – ни при встрече с детьми, ни при общении с Бердымухамедовым.

Фото: belta.by
Фото: belta.by

Игру туркменских музыкантов Лукашенко похвалил жестом в западном стиле.

Фото: belta.by

Во время ознакомительной поездки двух правителей по новому комбинату в автобусе произошла еще одна интересная ситуация. Местные рабочие выстроились в длиннющую шеренгу и приветствовали их. Лукашенко в Беларуси так еще не встречали.

Фото: belta.by
Фото: belta.by

Эти кадры оставляют двоякое впечатление. С одной стороны, нам, к счастью, еще далеко до того культа личности, который установлен в Туркменистане. С другой – узкий круг общения Лукашенко, наверное, не может не сказаться на его взглядах.


Мнение

Мы сдюжим
Мы сдюжим Ирина Халип
Адкуль грошы?
Адкуль грошы? Уладзімір Някляеў
Время веры и надежды
Время веры и надежды Арамаис Миракян
Ваван
Ваван Лявон Вольскі


Интервью

Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!