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Скончался Евгений Евтушенко

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  • 1.04.2017, 20:04
Евгений Евтушенко

Известный поэт скончался в США на 85-м году жизни.

Об этом «Новой газете» сообщил его близкий друг Евгений Моргулис,

«Пять минут назад Евгений Александрович отошел в вечность», — сказал он.

Ранее Евгений Евтушенко госпитализировали в тяжелом состоянии.

Согласно последней воле поэта, он будет похоронен в подмосковном Переделкине.

Евтушенко родился 18 июля 1933 года. В 1963 году был номинирован на Нобелевскую премию по литературе.

Евтушенко является автором более 150 книг, многие из них переведены на другие языки мира.


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