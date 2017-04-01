Скончался Евгений Евтушенко 8 1.04.2017, 20:04

Евгений Евтушенко

Известный поэт скончался в США на 85-м году жизни.

Об этом «Новой газете» сообщил его близкий друг Евгений Моргулис,

«Пять минут назад Евгений Александрович отошел в вечность», — сказал он.

Ранее Евгений Евтушенко госпитализировали в тяжелом состоянии.

Согласно последней воле поэта, он будет похоронен в подмосковном Переделкине.

Евтушенко родился 18 июля 1933 года. В 1963 году был номинирован на Нобелевскую премию по литературе.

Евтушенко является автором более 150 книг, многие из них переведены на другие языки мира.