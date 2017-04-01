У Вячеслава Сивчика в изоляторе забрали очки 1.04.2017, 20:34

На оппозиционного политика оказывают давление в жодинском изоляторе, где он уже девятые сутки отбывает наказание.

Избитому во время задержания лидеру движения солидарности «Разам» Вячеславу Сивчику отказывают в выдаче очков, а также к нему не допускают адвоката. Как рассказала «Радыё Рацыі» мать политика Галина Сивчик, у Вячеслава серьезные проблемы со зрением, без очков он почти не видит.

- Мы его видеть не можем и не было еще адвоката у него. Возможно, в понедельник все же добьемся, что адвокат к нему попал, и тогда будут точные сведения. Его видел Петр Маркелов, который сидел в Жодино, и он сказал, что Вячеслав без очков. У Вячеслава зрение минус тринадцать, и он без очков вообще беспомощен. Мало того, что его жестоко избивали при задержании, так и то, что его держат без очков, это тоже пытка.

Вячеслав Сивчик был жестоко задержан 23 марта, во время траурной церемонии на похоронах своего дяди. Неизвестные в штатском забрали его из автобуса, который ехал на кладбище под Минском. В тот же день суд Центрального района Минска приговорил политика к 15-ти суткам ареста за митинг в Куропатах.

На свободу Вячеслав Сивчик должен выйти 7 апреля, в 13-тай часов.