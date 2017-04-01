Президент Татарстана не может защитить своих людей 1.04.2017, 22:12

Фото: TACC

Как банковский кризис в Татарстане ослабил местную власть.

Из-за банковского кризиса в Татарстане уволен со своего поста глава Национального банка ЦБ по Республике Татарстан Мидхата Шагиахметова. В пресс-службе Банка России РБК сообщили, что он покинул пост 31 марта.

«РБК-Татарстан» в пресс-службе Национального банка республики сообщили, что Шагиахметов написал заявление об увольнении.

Таким образом, де-юре он покидает пост по собственному желанию. Однако несколько источников, близких к ЦБ, рассказали: де-факто это увольнение. «В заявлении написано — по собственному желанию, но это было увольнение», — говорит один из собеседников. По словам источников, отставка была инициирована руководством центрального аппарата ЦБ по результатам оценки ситуации в банковском секторе Татарстана.

Такого же мнения придерживаются и независимые эксперты.

Управляющий директор по банковским рейтингам рейтингового агентства «Эксперт» (RAEX) Станислав Волков называет в числе причин отставки ответственность за недостаточно жесткий надзор за финансовым состоянием банковской системы региона, в первую очередь в группе Татфондбанка. На «непростую ситуацию в банковской системе Татарстана, особенно в связи с резонансной историей вокруг Татфондбанка», указывает и руководитель группы банковских рейтингов АКРА Кирилл Лукашук.

Что случилось с татарскими банками

Банк России 3 марта отозвал лицензию у Татфондбанка — одного из крупнейших банков страны, аффилированного к тому же с правительством республики (43-е место по активам в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА»), связанного с ним Интехбанка (124-е место), а также у «Анкор банк сбережений» (227-е). Во всех трех банках население держало чуть менее 100 млрд руб.

Впрочем, проблемы банковского сектора Татарстана отзывом лицензий у указанных трех банков не ограничились. Учитывая, что Татфондбанк был санатором Тимер банка (164-е место по активам) и банка «Советский» (106-е место), им в срочном порядке пришлось искать нового спасителя. Кроме того, из-за проблем вокруг перечисленных банков с кризисом доверия столкнулся ряд других игроков на местном банковском рынке.

После отзыва лицензии Татфондбанка были возбуждены два уголовных дела. Одно из них — в связи с мошенничеством со средствами вкладчиков банка, а второе — с махинациями по полученному банком от Банка России кредиту на 3,1 млрд руб. В рамках расследования задержаны ряд топ-менеджеров банка.

Роль главы Нацбанка

Мидхат Шагиахметов до прихода на должность руководителя Нацбанка Татарстана в октябре 2014 года занимал ряд ответственных постов: был руководителем управления Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан, потом помощником премьер-министра республики, помощником президента республики, а затем в течение четырех лет — министром экономики Татарстана.

Какова степень именно его вины в произошедшем по сравнению с центральным аппаратом ЦБ, который также осуществляет надзор за банками, судить сложно, указывают источники, близкие к Центральному банку. «Последнее время, учитывая процессы централизации сначала проверок банков, а потом и надзора за ними в центральном аппарате Центробанка, у региональных руководителей ЦБ все меньше полномочий. Центральный аппарат многие процессы контролирует сам», — говорит один из источников РБК. Он полагает, что в произошедшем есть и часть вины центрального аппарата Банка России: «В такой ситуации цель отставки Шагиахметова — показать, что это проблема все же региона, а не Москвы и не банковского надзора в стране в целом».

Пикет вкладчиков "Татфондбанка" и "Интехбанка" в Казани

Фото: TACC

К тому же, как добавляют собеседники в банковском секторе региона, позиции Шагиахметова были значительно слабее, чем у его предшественника на посту главы Нацбанка Татарстана Евгения Богачева. «Формально банки отчитываются перед главой местного Нацбанка, но на деле большая часть решений идет через Волго-Вятское главное управление Банка России, которому подконтролен Нацбанк Татарстана, а также напрямую через Москву», — рассказал один из татарских банкиров.

«В любом случае как бы ни были урезаны полномочия региональных подразделений ЦБ, они продолжают оставаться «глазами» и «ушами» головного Банка России и должны нести ответственность за своевременное и достоверное информирование о проблемах банков в регионах федерального руководства ЦБ», — говорит еще один собеседник. И Нацбанк Татарстана не исключение. Как рассказал источник, близкий к Татфондбанку, «все действия руководства и собственников Татфондбанка были согласованы с Нацбанком Татарстана, но, видимо, он, в свою очередь, не доносил их в должной мере или не согласовывал свою реакцию с Центральным аппаратом ЦБ, что, скорее всего, и послужило причиной увольнения».

В любом случае это событие — прецедент. Это первый случай прямой причинно-следственной связи между ситуацией с надзором и отставкой высокопоставленного сотрудника ЦБ, указывают источники. По словам одного из них, прочие известные случаи: например, отставка главы ЦБ по Центральному федеральному округу Алексея Плякина (связывали с отзывом лицензии у банка «Пушкино)», уход из центрального аппарата первого зампреда ЦБ Геннадия Меликьяна (связывали с санацией Банка Москвы) или уход с поста главка ЦБ по Ленинградской области Ирины Петровой (связывали с отзывом лицензии у банка властей Ленобласти Леноблбанка) — такими примерами не являются. В первом случае причины носили накопительный характер и не были связаны с какой-то одной конкретной ситуацией, во втором — это было личное желание Меликьяна. Петрова после ухода из главка по Ленобласти и вовсе пошла на повышение, возглавив подразделение по одному из федеральных округов, рассказывают источники РБК.

На высшем уровне

Несогласованность позиции Нацбанка Татарстана с позицией головного ЦБ по поводу проблем Татфондбанка — это лишь один уровень проблем, считает ряд собеседников.

Опрошенные эксперты не исключают, что регулятор с помощью данного увольнения исправляет ситуацию, которую считает недопустимой: региональное подразделение ЦБ возглавляет лицо, близкое к администрации региона, при этом это подразделение должно надзирать за банками, которые контролируют власти региона.

«Юридически ЦБ независимая структура, Нацбанки и теруправления — его структурные подразделения. Ни назначения, ни отставки руководителей своих структурных подразделений Банк России с региональными властями не согласовывает. Максимум, что возможно, — поставить их об этом в известность до выхода официальной информации. При наличии разногласий ЦБ традиционно удавалось отстаивать свои кандидатуры на местах», — рассказывает один из источников.

Однако Татарстан всегда был в России на особом положении. «Ранее территориальные управления Банка России были достаточно автономными в принятии решений в сфере надзора. После начала централизации проверок и надзора за банками в Москве в большинстве регионов ситуация уже изменилась, но Нацбанк Татарстана долгое время сохранял существенный контроль над ситуацией в банковском секторе республики, — говорит один из собеседников. — Теперь ЦБ дал четко понять: контролировать ситуацию он намерен сам».

Политологи указывают: ЦБ ведет себя в Татарстане столь уверенно именно потому, что кризис в целом ослабил позиции местной власти.

Мидхат Шагиахметов

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Профессор МГИМО Валерий Соловей считает, что из-за банковского кризиса в Татарстане авторитет президента Республики Татарстан Рустама Минниханова снизился и среди населения республики, и среди местных элит. «Стало понятно: он не тот человек, в отличие от своего предшественника [Минтимера Шаймиева], который может защитить людей. А так как в республике есть уверенность, что власть — это именно власть Казани, а не федеральная, то люди оказались в шоковом состоянии», — отметил Соловей. По словам политолога, банковский кризис «развязал Москве руки в отношении Минниханова». По внутренним коммуникациям элит откровенно говорят: «Если надо, мы посадим и Минниханова». «Это, конечно, немножко бравада, но и знак того, что из неприкасаемого он стал прикасаемым», — отметил эксперт.

Впрочем, с политической точки зрения произошедшее — всего лишь сигнал централизации власти, который вряд ли будет иметь для главы региона далеко идущие последствия, считают эксперты. «Конечно, рейтинг главы региона не может не пострадать из-за банковского кризиса, он уже пострадал: в регионе его рейтинг был сравним с рейтингом Путина по России, но теперь он гораздо меньше», — отметил казанский политолог Владимир Беляев. Впрочем, он уверен, что ни к каким последствиям для Минниханова это не приведет: «Москва никогда не вмешивалась в дела Татарстана и не будет вмешиваться, если только что-то совсем непредвиденное не случится», — считает он.

«До отставки, думаю, не дойдет, но позиции главы региона в диалоге с центром сильно ослабеют», — говорит и политолог Аббас Галлямов.

Что дальше

Кто займет пост главы Нацбанка Татарстана — неизвестно. В ЦБ это не комментируют. При этом мнения о значимости возможной кандидатуры для рынка разошлись. «Кто возглавит это подразделение ЦБ, не так уж важно, учитывая реформу ЦБ по централизации надзора, в ходе которой все больше полномочий региональных ЦБ передается в центральный аппарат Банка России», — говорит собеседник РБК на банковском рынке Татарстана.

«С другой стороны, централизация надзора — процесс, растянутый во времени, и Татарстан в этом процессе не на первом месте. Поэтому, учитывая противоречия с региональными властями, ЦБ, скорее всего, будет важно поставить своего человека, не исключено, что из центрального аппарата», — считает один из источников, близкий к Банку России.