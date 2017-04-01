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В Пинске каждый рабочий и чиновник должен сдать по 10 килограмм макулатуры

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  • 1.04.2017, 22:20

К сбору вторсырья также привлекут школьников.

Председатель Пинского горисполкома Андрей Мулярчик издал распоряжение о проведении с 1 апреля на территории города месячника по сборумакулатуры. К этому мероприятию будет привлекаться население и все предприятия города, пишет «Медиа-Полесье».

Руководителям предприятий и организаций города доведены объемы сбора и переработки вторсырья, они должны сдать отходы бумаги и картона из расчета 10 кг на одного работника. Такие же нормы установлены и для чиновников райисполкома. К сбору макулатуры также привлекут школьников.


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