В Пинске каждый рабочий и чиновник должен сдать по 10 килограмм макулатуры 9 1.04.2017, 22:20

К сбору вторсырья также привлекут школьников.

Председатель Пинского горисполкома Андрей Мулярчик издал распоряжение о проведении с 1 апреля на территории города месячника по сборумакулатуры. К этому мероприятию будет привлекаться население и все предприятия города, пишет «Медиа-Полесье».

Руководителям предприятий и организаций города доведены объемы сбора и переработки вторсырья, они должны сдать отходы бумаги и картона из расчета 10 кг на одного работника. Такие же нормы установлены и для чиновников райисполкома. К сбору макулатуры также привлекут школьников.