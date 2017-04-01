В пригороде Парижа произошел взрыв: есть пострадавшие
- 1.04.2017, 22:34
По предварительной информации, причиной взрыва на карнавале в пригороде Парижа стал несчастный случай.
В ходе карнавала в пригороде Парижа произошел взрыв. Об этом сообщает издание Express (перевод – gordonua.com).
Издание Le Parisien сообщает, что были ранены около 30 человек. На месте происшествия работают полиция и спасатели.
⚡️ URGENT- 19 blessés, dont 4 graves, dans une explosion accidentelle à #Villepinte (nouveau bilan). L'explosion est due à un feu de Bengale pic.twitter.com/pF8mQQgrdh— ALERTES INFO (@ALERTES_INFO) 1 апреля 2017 г.
По предварительной информации, причиной взрыва стал несчастный случай. Он произошел, когда участники карнавала собирались поджечь чучело из соломы и дерева. Несколько человек задели его обломки. Версию теракта полиция пока исключает.
🔴 #BREAKING: At least 20 wounded after a huge explosion at #Villepinte's carnival, France. pic.twitter.com/8856Uu2C6J— Breaking News (@_breakingnewsFR) 1 апреля 2017 г.