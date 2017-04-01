В пригороде Парижа произошел взрыв: есть пострадавшие 1.04.2017, 22:34

Фото: AP

По предварительной информации, причиной взрыва на карнавале в пригороде Парижа стал несчастный случай.

В ходе карнавала в пригороде Парижа произошел взрыв. Об этом сообщает издание Express (перевод – gordonua.com).

Издание Le Parisien сообщает, что были ранены около 30 человек. На месте происшествия работают полиция и спасатели.

⚡️ URGENT- 19 blessés, dont 4 graves, dans une explosion accidentelle à #Villepinte (nouveau bilan). L'explosion est due à un feu de Bengale pic.twitter.com/pF8mQQgrdh — ALERTES INFO (@ALERTES_INFO) 1 апреля 2017 г.

По предварительной информации, причиной взрыва стал несчастный случай. Он произошел, когда участники карнавала собирались поджечь чучело из соломы и дерева. Несколько человек задели его обломки. Версию теракта полиция пока исключает.