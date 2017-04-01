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В пригороде Парижа произошел взрыв: есть пострадавшие

  • 1.04.2017, 22:34
Фото: AP

По предварительной информации, причиной взрыва на карнавале в пригороде Парижа стал несчастный случай.

В ходе карнавала в пригороде Парижа произошел взрыв. Об этом сообщает издание Express (перевод – gordonua.com).

Издание Le Parisien сообщает, что были ранены около 30 человек. На месте происшествия работают полиция и спасатели.

По предварительной информации, причиной взрыва стал несчастный случай. Он произошел, когда участники карнавала собирались поджечь чучело из соломы и дерева. Несколько человек задели его обломки. Версию теракта полиция пока исключает.


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