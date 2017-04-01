Бобу Дилану «секретно» вручили Нобелевскую премию в Стокгольме 1.04.2017, 22:42

Лауреат Нобелевской премии, музыкант Боб Дилан спустя более чем пять месяцев получил свою награду.

Члены Шведской академии вручили лауреату Нобелевской премии по литературе 2016 года Бобу Дилану его награду, рассказал телеканалу SVT (перевод - РБК) присутствовавший на церемонии член академии Хорас Энгдаль.

По словам собеседника издания, музыкант получил медаль и диплом. Церемония награждения, как уточнил Энгдаль, состоялась 1 апреля «во второй половине дня». Ее провели «под большим секретом» в связи с концертом, который Дилан должен дать в Стокгольме сегодня вечером.

На вопрос, был ли музыкант счастлив после вручения ему награды, как замечает телеканал, Энгдаль «кивнул».

Информацию о получении Диланом Нобелевской премии изданию также подтвердила секретарь Шведской академии Сара Даниус. Остальные члены организации, в том числе Стура Аллен и Челль Эспмарк, как уточняет телеканал, комментировать произошедшее отказались. «Я поклялся хранить тайну в течение 50 лет», — пояснил это Аллен.

Недавно же, как передает корреспондент издания, музыкант был замечен у входа в центр Waterfront, где будет проходить его концерт в столице Швеции. По информации журналиста, Дилана он узнал, несмотря на то что «большая часть его лица была завернута в шарф». Также у главного входа, по данным телеканала, припарковался черный автобус поэта.

Ранее, 1 апреля, о том, что музыкант приехал в Стокгольм, где должен получить Нобелевскую премию, сообщало издание The Tribune.