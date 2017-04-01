Velcom вслед за МТС объявил о повышении тарифов 1.04.2017, 22:53

Мобильный оператор повысит тарифы в среднем на 9%.

Мобильный оператор velcom 1 апреля сообщил о повышении стоимости своих услуг. С 12 апреля увеличение составит 9% и коснется звонков, абонентской платы, SMS, MMS, интернет-тарифов, тарифов на исходящие международные звонки, специальные и некоторые дополнительные услуги (в том числе оказываемые через контент-провайдеров, роуминг и др.), пишет onliner.by.

Изменится принцип предоставления мобильного интернета тарифного плана «Smart Бесконечный»: пользователь, превысивший лимит в 100 ГБ, столкнется со снижением скорости до 512 Кбит/с.

Изменения не коснутся абонентов тарифных планов «Социальный» и «Пенсионный», а также услуг «Короткий номер», «Доступный баланс», «Координатор», «Мой архив».

Напомним, что в Беларуси МТС 1 апреля повысил цены.