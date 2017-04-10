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Что и почем в первом столичном Reserved

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  • 10.04.2017, 7:43
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Фото: tut.by

Цены в первом белорусском магазине известного польского бренда действительно соответствуют тем, что указаны на бирке в злотых.

«Наташа, надо брать. Хватай все», — смеются две девушки, проходя мимо рядов одежды в первом в Беларуси магазине Reserved, который заработал 9 апреля. Журналисты tut.by сходили на техническое открытие объекта и поговорили с представителем марки и первыми покупателями.

Польский бренд Reserved на территории Беларуси развивает группа компаний «Рапа», которой в том числе принадлежит сеть магазинов Green и торговый центр «Скала». Новый же магазин разместился в Galleria Minsk на Победителей. Торговая точка занимает два этажа общей площадью около двух тысяч квадратных метров.

Бренд-менеджер группы компаний «Рапа» Анна Мазовка говорит, что в магазине продается около 50 тысяч единиц товара.

— У нас планируется поставка порядка 10 тысяч единиц каждую неделю. Если все пойдет хорошо, возможно, это будет и 20 тысяч.

По словам Анны, коллекции в Минске будут теми же, что и, например, в подобных по площади магазинах марки в соседних столицах. Цены в минском Reserved тоже как в Европе, добавляет она.

— Мы выходим на рынок с лозунгом «Европейский бренд по европейским ценам».

Цены в магазине в переводе на рубли действительно соответствуют тем, что указаны производителем на бирке в злотых.

Смотрим. Например, мужские рубашки здесь в среднем стоят 35−40 рублей, джинсы — 50−70, куртки — 70−140, туфли — 80, солнцезащитные очки — 20. Продают тут практически все — от носков до сумок.

Журналисты встретили айтишника Андрея, который купил себе куртку за 80 рублей.

— Раньше вообще негде было парням покупать более-менее нормальные вещи, а сейчас хоть появился магазин, где можно приодеться. Для Минска достижение, что появился магазин с более-менее приемлемыми ценами и нормальным качеством товара.

А вот его девушка Кристина считает, что цены здесь минимально, но завышены.

Посмотрели на женское: блузки примерно по 40−50 рублей, джинсы — по 60−70, пальто — по 90−160, кеды — 30, балетки — 36, туфли — 70, сумки — по 60−80.

Специалист по туризму Ольга считает, что это нормальная стоимость. «По большому счету, здесь европейские цены. Блузки, например, всегда в Европе стоят в районе 20 евро, как и здесь», — говорит она и добавляет, что тут можно найти одежду для человека любого возраста, а не только молодежи.

Но в первые часы работы в магазине в основном были молодые люди. Кондитер Алиса говорит, что очень ждет, когда в Минске откроется H&M, но довольна и сегодняшним событием.

— Уже хотя бы что-то неплохое открылось. Демократичные цены и, в принципе, нормальное качество.

Молодая мама Екатерина считает, что неплохое качество и у детской одежды Reserved.

— Хороший выбор, но, мне кажется, для девочек здесь больше, чем для мальчиков. В общем, плюс один хороший магазин для Минска. Но, если честно, в Koton одежда для детей мне нравится больше.

Зато к цене на детскую одежду в Reserved у Екатерины вопросов нет: джинсы примерно по 30 рублей, куртки — по 50, блузки — по 26, майки — по 16, боди для младенцев — по 9,99. К слову, чего-то дороже ста долларов в эквиваленте мы не нашли ни в одном из отделов.

Тем временем возле примерочных уже собрались очереди. В женскую — более 10 человек. «Мы лучше в будний день после работы приедем», — говорит один из посетителей спутнице, оценивая обстановку.

Магазин будет работать с 10 до 22 часов ежедневно, а 15 апреля состоится его торжественное открытие — с конкурсами и выступлением Naviband. Кроме того, в следующие выходные все покупатели получат скидку в 30%.

К концу года группа компаний «Рапа» планирует открыть второй магазин Reserved в Минске. Предполагается, что он будет располагаться в ТРЦ Green City на Каменной Горке.


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