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Десятки тысяч венгров вышли на защиту университета Сороса в Будапеште

  • 10.04.2017, 7:50
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Фото: AP

В Венгрии прошла крупнейшая после 2014 года акция протеста.

Десятки тысяч человек вышли в воскресенье, 9 апреля, на улицы Будапешта, чтобы выразить протест против угрозы закрытия частного Центрально-Европейского университета (ЦЕУ), основанного американским миллиардером Джорджем Соросом, сообщает «Немецкая волна».

Число демонстрантов фотограф агентства AFP оценил в 60 тысяч, организаторы заявляют о 80 тысячах участников - в том числе бывших и настоящих студентов и преподавателей - которые устроили шествие от набережной Дуная до здания парламента. Эта акция стала самой массовой с 2014 года, когда народ протестовал против планов правительства ввести сбор за сетевой трафик.

11 апреля право-консервативное правительство премьер-министра Виктора Орбана путем ускоренной процедуры протолкнуло через парламент законопроект, согласно которому иностранные вузы должны иметь отделение в своей стране, помимо отделения в Венгрии. ЦЕУ, в котором обучаются около 1800 студентов из сотни стран, имеет статус частного иностранного вуза с аккредитацией в США, но у него единственное отделение в Будапеште.

Принятие нового закона привело к разладу в отношениях между Венгрией и Соединенными Штатами. В ближайшие дни в венгерскую столицу прибудет уполномоченный Госдепартамента США по вопросам Европы Хойт Йи. Против угрозы закрытия Центрально-Европейского университета выступали сотни крупнейших ученых по всему миру, в том числе десятки нобелевских лауреатов. Правительство ФРГ также подвергло критике новый закон.


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