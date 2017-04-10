Медный таз и даже хуже 7 Евгений Киселев, «Эхо Москвы»

10.04.2017, 8:12

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Евгений Киселёв

Вождение хороводов вокруг Трампа обернулось крупнейшим внешнеполитическим провалом за все путинские годы.

59 американских крылатых ракет, выпущенных по авиабазе в Сирии по приказу президента США Дональда Трампа, означают, что путинская внешняя политика накрылась даже не медным тазом, а тем самым местом, название которого, увы, нельзя произнести вслух — но все вы его знаете.

Накрылась она не только в Сирии.

Вождение хороводов вокруг Трампа обернулось едва ли не крупнейшим внешнеполитическим провалом за все путинские годы.

Санкции с России Трамп снимать не собирается, напротив, если в Сирии так и дальше дело пойдет, США обещают новые санкции ввести.

А теперь еще и договаривается дружить с Китаем, и Китай, кажется, не возражает.

И уж совсем беда — на первой встрече с Трампом китайский лидер Си Цзиньпин, вроде бы путинский союзник (или во всяком случае Путину и компании так казалось) выражает понимание американских ударов по авиабазе в Сирии.

Если говорить языком, которым с некоторых пор все чаще изъясняются российские дипломаты, какое «кидалово»! Между прочим, приблатненный вокабуляр, которым регулярно пользуется МИДовская пресс-секретарша (чего стоит один лишь ее недавний перл «отпентагонят и бросят», которым она пыталась уесть американское военное ведомство), является, на мой вкус, одним из самых ярких свидетельств деградации российской дипломатии. Могут ли люди постарше, помнящие на посту спикера МИДа покойного Геннадия Герасимова или, скажем, Сергея Ястржембского, представить, чтобы они изъяснялись таким образом?

А если уж говорить о том, кто кого бросил, то где же были в момент американской ракетной атаки хваленые российские комплексы ПВО? Российские генералы еще недавно похвалялись всему миру, что С-300 и С-400 накрыли воздушное пространство над Сирией непробиваемым куполом. И где тот купол? Да просто американцы, как известно, заранее предупредили российскую сторону о предстоящем ракетном ударе. И защищать Асада его российские покровители не стали.

Это теперь уже Россия, размахивая после драки кулаками, в совместном заявлении с Ираном и «Хезболлой» говорит, что США пересекли «красную линию», и впредь она намерена отвечать на любые подобные действия в том числе «с применением силы».

Что-то не верится…

Кстати, совместное заявление России — с Ираном и «Хезболлой»! — с осуждением действий США в отношении Сирии, со ссылками на международное право и выражением готовности ко взаимодействию в борьбе с терроризмом для того, чтобы обеспечить стабильность на Ближнем Востоке – это просто за гранью добра и зла.

Россия, многократно нарушавшая международное право аннексией Крыма и другими действиями в отношении Украины, которая теперь взывает к международному праву – это, право, смешно.

Россия, заявляющая о том, что вместе с Ираном и «Хезболлой» будет бороться с международным терроризмом во имя стабильности на Ближнем Востоке – этот вообще трудно описать в цензурных выражениях. Вы слышите: с Ираном – государством, которое на протяжении десятилетий небезосновательно подозревали и до сих пор подозревают в том, что он спонсирует террористические и экстремистские исламские движения и организации по всему миру! С «Хезболлой» — радикальным исламским движением, которые многие государства и международные организации официально признали террористическим! Для полноты картины не хватает только Северной Кореи, ей-Богу.

Между тем – раз я вспомнил про Северную Корею – президент США заявляет о решимости противостоять ракетно-ядернм амбициям КНДР, и американская авианосная группа уже идет к берегам Корейского полуострова. Прагматичные китайцы будут воевать с Америкой за Ким Чен Ына? Вы в это верите?

И что Кремль теперь этому сможет противопоставить?

И вот еще беда: переменчивый путинский друг/враг Эрдоган опять ведет себя кое-как. Дружили с ним. Потом разругались в пух и прах. Потом опять стали дружить взасос. А теперь Эрдоган что себе позволяет? Призывает Россию отказаться от поддержки режима Башара Асада. Что, опять провозгласим турецкому президенту анафему?

Но главное: ради чего все это делается?

В чем тут национальный интерес?

Национального интереса на самом деле тут нет никакого. Есть только мегаломания одного человека, который хочет быть не только пожизненным президентом России, но и владыкою морей и океанов, у которого какой-нибудь Эродоган будет на посылках, и с которым вынуждены будут, скрепя сердце, иметь дело лидеры Запада.

За тем полез Путин в Сирию, чтобы они прослезились, все ему простили, сняли санкции, снова взяли в союзники, отстали от него с Украиной и вообще с солдатской прямотой сказали ему прямо в глаза: «Великий вы человек, Владимир Владимирович!»

Однако все это могло произойти только в придуманном мире, где живет вечнозеленый российский президент. Повторюсь: никто из западных лидеров не приполз к Путину на коленях, в веригах и рубище, посыпая голову пеплом, чтобы просить прощения, каяться, приглашать договариваться о разделе мира на сферы влияния, звать обратно в «восьмерку». Ни случилось ни новой Ялты, ни нового Потсдама.

Разменять вмешательство в Сирии на какие-то послабления со стороны Запада по украинским делам тоже не вышло.

Живущие в придуманном мире не оценили в полной мере обещание Дональда Трампа «сделать Америку снова великой». А ведь величие Америки прежде состояло еще и в том, что она готова была, если потребуется, решительно действовать на международной арене. В том числе – с применениeм силы – в роли защитницы стран и народов, которым угрожали агрессивные соседи и собственные жестокие и бесчеловечные властители. При «миротворце» Обаме эта составляющая американского величия, прямо скажем, была утрачена.

Да, кто-то наверняка попытается уничижительным образом обозвать Америку мировым полицейским. Это так – мировой полицейский. И я лично в этом не вижу ничего плохого. Полицейский ведь может — и должен скрутить и наручники надеть на распоясавшегося преступника. И доставить его в суд. А если преступник реально угрожает жизням с мирных граждан, беззащитных женщин, детей, стариков – то и открыть огонь на поражение, без суда и следствия.

Мне кажется, эта роль куда достойнее, чем роль мирового хулигана из питерской подворотни с ядерной заточкой в кармане.

Евгений Киселев, «Эхо Москвы»