Возле Национальной библиотеки в Минске прошла акция в поддержку Украины 2 10.04.2017, 8:54

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Минчане вышли на акцию в вышиванках и передали приветствия украинскому народу.

Минчане в вышиванках и с украинской символикой скандировали возле Национальной библиотеки «Белорусы!» и передавали приветствия братскому украинскому народу, сообщает «Новы Час».

Всемирный день рубашки с вышивкой в этом году отмечается 18 мая, однако, уже сейчас готовится международный видеопроект: жители разных стран в украинских вышиванках передают приветствия украинцам.

18 мая украинский режиссер Александр Ткачук презентует видеоролик, в который войдут в том числе кадры отснятые 9 апреля в Минске.

Напомним, Всемирный день вышиванки - международный праздник, целью которого является сохранение и популяризация традиций национальной культуры. Дата проведения - третий четверг мая. Праздник родился в Украине (началось с флешмоба черновицких студентов) и отмечается уже 11-й раз.