Стала известна дата возвращения на корт Виктории Азаренко 1 10.04.2017, 8:42

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Фото: AFP

Белоруска получила особое приглашение от организаторов турнира категории «Премьер» в Стэнфорде.

Виктория Азаренко вернется на корт в конце июля 2017 года. Она примет участие в теннисном турнире категории «Премьер» в Стэнфорде в США (он пройдет с 31 июля по 6 августа). Белоруска получила от организаторов особое приглашение.

Как известно, Азаренко приостановила свои выступления летом прошлого года, в декабре она родила сына. «Я очень рада, что мое возвращение в тур состоится на турнире «Bank of the West Classiс» в Стэнфорде, — цитирует слова спортсменки ее фан-группа в соцсетях. — Материнство — это самое лучшее, что со мной когда-либо случалось. Я с нетерпением жду начала нового этапа в моей карьере».

На прошлой неделе бывшая первая ракетка мира занимала в рейтинге WTA 317-е место.