В Египте на три месяца введено чрезвычайное положение 10.04.2017, 9:02

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Фото: reuters

Указ подписал президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил в стране режим чрезвычайного положения сроком на три месяца после того, как в воскресенье в двух взрывах у коптских церквей погибли более 40 человек, сообщает ВВС.

27 паломников, пришедших в церковь церкви Св.Георгия в городе Танта на христианский праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье), погибли во время первого взрыва. Еще 16 человек погибли при взрыве в Соборе Св.Марка в Александрии; среди них один полицейский, помешавший террористу-смертнику зайти внутрь церкви.

Ответственность за нападения взяла на себя экстремистская организация «Исламское государство».

Папа римский Франциск, который должен посетить Египет в конце апреля, резко осудил эти нападения.

Взрывы были спланированы таким образом, чтобы нанести максимальный ущерб, то есть в момент, когда верующие собирались на службу в праздник Входа Господня в Иерусалим.

Патриарх Тавадрос II сказал в интервью местному телевидению, что «греховные деяния не смогут подорвать единства и сплоченности народа Египта перед лицом терроризма».

Нападения на египетских коптов участились в последние несколько лет, особенно после переворота 2013 года, когда пришедшее к власти военное правительство ужесточило борьбу с исламистами.

Некоторые из сторонников свергнутого президента Мохаммеда Мурси

В декабре 2016 года 25 человек погибли от взрыва во время богослужения в коптском соборе в Каире.

В феврале нынешнего года боевики «Исламского государства» заявили, что планируют новые нападения на коптов, которые составляют 10% населения Египта.

1 апреля прогремел взрыв около учебного центра полиции города Танта, 16 человек получили ранения.

Коптская православная церковь является крупнейшей христианской общиной Египта.

Большинство коптов живут в Египте, но примерно миллион коптских христиан - за его пределами.

Коптские христиане считают, что их религия восходит к 50-му году нашей эры, когда апостол Марк, по преданию, посетил Египет. Они провозгласили его первым патриархом и главой церкви.

Таким образом, коптская православная церковь входит в число одной из самых ранних христианских общин.

Коптская церковь отделилась от Вселенской церкви в 451 году н.э. во время Четвертого «Халкидонского» Собора из-за разногласий по поводу божественного и человеческого происхождения Иисуса Христа.