закрыть
10 апреля 2017, понедельник, 10:23
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Египте на три месяца введено чрезвычайное положение

  • 10.04.2017, 9:02
  • 3,525
Фото: reuters

Указ подписал президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил в стране режим чрезвычайного положения сроком на три месяца после того, как в воскресенье в двух взрывах у коптских церквей погибли более 40 человек, сообщает ВВС.

27 паломников, пришедших в церковь церкви Св.Георгия в городе Танта на христианский праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье), погибли во время первого взрыва. Еще 16 человек погибли при взрыве в Соборе Св.Марка в Александрии; среди них один полицейский, помешавший террористу-смертнику зайти внутрь церкви.

Ответственность за нападения взяла на себя экстремистская организация «Исламское государство».

Папа римский Франциск, который должен посетить Египет в конце апреля, резко осудил эти нападения.

Взрывы были спланированы таким образом, чтобы нанести максимальный ущерб, то есть в момент, когда верующие собирались на службу в праздник Входа Господня в Иерусалим.

Патриарх Тавадрос II сказал в интервью местному телевидению, что «греховные деяния не смогут подорвать единства и сплоченности народа Египта перед лицом терроризма».

Нападения на египетских коптов участились в последние несколько лет, особенно после переворота 2013 года, когда пришедшее к власти военное правительство ужесточило борьбу с исламистами.

Некоторые из сторонников свергнутого президента Мохаммеда Мурси

В декабре 2016 года 25 человек погибли от взрыва во время богослужения в коптском соборе в Каире.

В феврале нынешнего года боевики «Исламского государства» заявили, что планируют новые нападения на коптов, которые составляют 10% населения Египта.

1 апреля прогремел взрыв около учебного центра полиции города Танта, 16 человек получили ранения.

Коптская православная церковь является крупнейшей христианской общиной Египта.

Большинство коптов живут в Египте, но примерно миллион коптских христиан - за его пределами.

Коптские христиане считают, что их религия восходит к 50-му году нашей эры, когда апостол Марк, по преданию, посетил Египет. Они провозгласили его первым патриархом и главой церкви.

Таким образом, коптская православная церковь входит в число одной из самых ранних христианских общин.

Коптская церковь отделилась от Вселенской церкви в 451 году н.э. во время Четвертого «Халкидонского» Собора из-за разногласий по поводу божественного и человеческого происхождения Иисуса Христа.


Мнение

Оттенки политической проституции
Оттенки политической проституции Станислав Шушкевич
Общество неограниченных возможностей
Общество неограниченных возможностей Ирина Халип
Россия готовит полномасштабную наступательную операцию
Россия готовит полномасштабную наступательную операцию Андрей Санников
Жизнь взаймы не вечна
Жизнь взаймы не вечна Леонид Злотников


Интервью

Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата